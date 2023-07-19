Тело актёра из «Улиц разбитых фонарей» нашли спустя три дня после смерти

Российский актёр Александр Орловский, который запомнился зрителям по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался в 61 год. Как пишет портал «Кино-театр.ру», артист ушёл из жизни ещё 12 июля, однако его тело нашли спустя несколько дней.
Актёр умер в своей квартире в Благовещенске, где жил последнее время. Он не выходил на связь несколько дней, после чего специалисты вскрыли его квартиру. По данным судмедэкспертов, которые и установили точную дату смерти - 12 июля, Орловский умер от сердечной недостаточности.
Выпускник ЛГИТМиК приехал в Москву и до 2001 года служил в театре «АпАРТе», затем перебрался в Петербург, где работал в Александринском театре, потом - в Театре на Литейном. Петербургские зрители помнят Орловского по роли Акакия Акакиевича в спектакле «Шинель» и другим ярким театральным постановкам.
Актер сыграл около 40 ролей в самых популярных сериалах: «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Морские дьяволы» и многих других. Его также приглашали на работу в полный метр.
Внешность артиста запомнилась широкой аудитории, хотя его имя не стало настолько популярным.
Последней киноработой Александра Орловского стала криминальная драма «Марш-бросок: охота на "Охотника"», увидевшая свет в 2014 году.
Девять лет назад Александр Орловский уехал в Благовещенск, с тех пор он больше не снимался в кино и не играл в театре.