Тело актёра из «Улиц разбитых фонарей» нашли спустя три дня после смерти

Актёр умер в своей квартире в Благовещенске, где жил последнее время. Он не выходил на связь несколько дней, после чего специалисты вскрыли его квартиру. По данным судмедэкспертов, которые и установили точную дату смерти - 12 июля, Орловский умер от сердечной недостаточности.

Выпускник ЛГИТМиК приехал в Москву и до 2001 года служил в театре «АпАРТе», затем перебрался в Петербург, где работал в Александринском театре, потом - в Театре на Литейном. Петербургские зрители помнят Орловского по роли Акакия Акакиевича в спектакле «Шинель» и другим ярким театральным постановкам.

Актер сыграл около 40 ролей в самых популярных сериалах: «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Морские дьяволы» и многих других. Его также приглашали на работу в полный метр.

Внешность артиста запомнилась широкой аудитории, хотя его имя не стало настолько популярным.

Последней киноработой Александра Орловского стала криминальная драма «Марш-бросок: охота на "Охотника"», увидевшая свет в 2014 году.