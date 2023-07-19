Поклонники Майли Сайрус подозревают, что певица попала в секту

Поклонников это удивило, поскольку еще зимой у нее вышел хит Flowers, который активно обсуждали в Сети из-за намеков на измены ее бывшего мужа Лиама Хемсворта с коллегой по фильму «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс. Позже вышел новый альбом, который также был очень удачным, и певица даже планировала мировой тур. Его отмену она объяснила тем, что «устала от постоянных переездов».

Позже пользователи сети выяснили, что Сайрус стала участницей культа под названием «Современная школа таинств». Как рассказала в Тиктоке пользователь @michelletok, в этом культе участникам обещают «трансформационное путешествие, которое изменит жизнь и поможет изменить мир вокруг».

О причастности певицы к культу стало известно после того, как в Сети опубликовали фотографии Майли с двумя кураторами «Современной школы таинств» Блу и Лили с одной из встреч участников культа в мае: именно тогда певица сообщила об отмене гастролей.

«Они познакомились с Майли в феврале 2023 года, сразу после выхода Flowers, и призвали её присоединиться к их культу», - рассказала пользователь @michelletok, добавив, что именно после этого певица перестала выходить в свет.

Членов культа якобы учат «работать с энергией, создавая реальность, в которой они хотят жить». По правилам культа, каждый год его члены должны участвовать в неких жертвоприношениях. В Сети сообщают и о других тревожных подробностях: например, некоторых участников принуждают к сексу. Рассказывать кому-либо о происходящем между участниками культа строго запрещено.

В культе есть и социальный лифт: чтобы стать «продвинутым» участником, нужно внести около 20 тысяч долларов, при этом с каждой «ступенькой» к «вершине пирамиды» цена становится больше. Кураторы также настаивают, чтобы члены культа отдалились от членов семьи и друзей на время трансформации.