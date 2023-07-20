Гороскоп на 20 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Овен. Звезды гороскопа будут требовать от Овна поменьше придавать значения своим проблемам и обидам, а вместо этого проявить заботу по отношению к тем, кто находится с ним рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Овна понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Овну придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Овна перед выбором: помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа советуют Овну, если это в его силах, помочь, - сделанное добро обязательно к нему вернется, а мир станет светлее и лучше.

Телец. Окружающие способны вылить на голову Тельца немало критики. Это может проявляться в разной форме - от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Тельца будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Тельцу огорчений, ему стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: «Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем».