Венера подойдет к Земле рекордно близко: что принесет всем знакам Зодиака планета любви с 19 июля по 30 июля

Что нужно делать в момент приближения Венеры?

Венера будет находится максимально близко к Земле, а значит самое лучшее - анализировать то, что вам приносит счастье и радость. Для многих актуально будет заняться вопросами любви, собственной красоты или стиля, а также заработков.

Овен

Вам придется анализировать любовь, а также сделать фокус на собственном проекте. Придется ближе приглядеться к тому, что приносит вам счастье. Скорее всего вы будете переосмыслять собственные чувства, сравнивать отношения с тем, что было в прошлом. Ностальгия по любви.

Телец

Вам придется присмотреться к своему дому, семье и, возможно, подумать о ремонте или каких-то перестановках в жилье. Вероятно, что вы примите решение о смене жилья или поймете, насколько важно, чтобы в доме была гармония, уют и спокойствие.

Близнецы

Вам придется присмотреться к отношениям с родственниками, братьями и сестрами. Возможно, придется заменить авто. Также вам захочется поехать в места, где вы когда-то были счастливы, или вернуться к какому-то типу общения, встретиться с людьми, которые раньше вас зажигали.

Рак

Вам придется проанализировать собственные доходы и самооценку. В вашей жизни явно что-то не так, раз вас не устраивает то, сколько у вас денег или какой лстиль жизни вы можете себе позволить.

Лев