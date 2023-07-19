Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает об уникальном астрологическом явлении, когда Венера подойдет на максимально близкое расстояние к Земле. Всего 38 миллионов километров между нами и Венерой - для чего это происходит и что делать - в обзоре wday.ru.
Венера подойдет к Земле рекордно близко: что принесет всем знакам Зодиака планета любви с 19 июля по 30 июля
С 19 июля по 30 июля на небе будет происходит во истину феноменальное событие - Венера подойдет на максимально близкое к Земле расстояние, всего 38 миллионов километров. Обычно планета находится в пределах 200-250 млн км, но в связи с переходом в ретроградную фазу ее положение кардинально изменится. С 19 июля она останавливается (в 28 градусе Льва), а с 30 июля начинает движение назад вплоть до 4 сентября.
Для чего происходит эта остановка Венеры и поворот в прошлое? Конечно, для анализа своей жизни. Любви, комфорта, счастья, гармонии и ценностей (в том числе финансов).
Интересно, что еще древние астрологи обратили внимание на то, что именно во Льве Венера двигается максимально долго, а знак Льва - это домашнее созвездие Солнца, которое отвечает за радость, любовь и счастье быть собой. Получается, что приближение к Земле Венера делает неспроста - планета будет «давить» на каждого человека, буквально заставляя делать фокус на том, что делает его счастливым.
С 19 июля по 30 июля Венера будет стоять в 28 градусе Льва, который символически означает огромный потенциал возможностей. Легендарный астролог Дэйн Радьяр описывал саббианский символ градуса как «Много маленьких птичек на ветке большого дерева», что означает открытость человека к разнообразию жизни.
Если переводить на простой язык, то остановка в 28 градусе Льва заставит осуществлять выбор, а значит всю неделю до 30 июля Венера будет раскрывать нам наши собственные мечты и возможности! Например, показывать вам, какие вы хотите отношения или какими они бывают, может познакомить вас с людьми или событиями, которые расширят ваше восприятие жизни.
Что нужно делать в момент приближения Венеры?
Венера будет находится максимально близко к Земле, а значит самое лучшее - анализировать то, что вам приносит счастье и радость. Для многих актуально будет заняться вопросами любви, собственной красоты или стиля, а также заработков.
Овен
Вам придется анализировать любовь, а также сделать фокус на собственном проекте. Придется ближе приглядеться к тому, что приносит вам счастье. Скорее всего вы будете переосмыслять собственные чувства, сравнивать отношения с тем, что было в прошлом. Ностальгия по любви.
Телец
Вам придется присмотреться к своему дому, семье и, возможно, подумать о ремонте или каких-то перестановках в жилье. Вероятно, что вы примите решение о смене жилья или поймете, насколько важно, чтобы в доме была гармония, уют и спокойствие.
Близнецы
Вам придется присмотреться к отношениям с родственниками, братьями и сестрами. Возможно, придется заменить авто. Также вам захочется поехать в места, где вы когда-то были счастливы, или вернуться к какому-то типу общения, встретиться с людьми, которые раньше вас зажигали.
Рак
Вам придется проанализировать собственные доходы и самооценку. В вашей жизни явно что-то не так, раз вас не устраивает то, сколько у вас денег или какой лстиль жизни вы можете себе позволить.
Лев
Вам придется присмотреться к себе, к своему «я» и вообще тому, что делает вас счастливым человеком. Вероятно, будет анализ внешности, вы задумаетесь об имидже и о том, насколько вы в целом испытываете радость быть собой.
Дева
Вам придется присмотреться к своему прошлому, совершить экскурс в то, что вы хотите убрать из своей жизни. Вы можете открыть старые альбомы, посмотреть на фото и на отношения из прошлого, словно анализируя, как это влияет на вас в настоящем.
Весы
Вам придется присмотреться к своим друзьям, планам и амбициям. Вы будете анализировать, насколько ваши мечты и взгляды на собственное будущее соответствуют тому, как вы видите собственное счастье. Также вас ждет анализ отношений с людьми: вы захотите быть с теми, кто вам приносит радость.
Скорпион
Вам придется присмотреться к своей карьере и цели в жизни, в целом вы захотите разобраться, насколько то, куда вы вкладываете столько энергии, соответствует вашему истинному предназначению. Вероятен пересмотр карьеры в пользу того, что делает вас счастливым.
Стрелец
Вам придется присмотреться к собственным ценностям, вере и мировоззрению. Вероятно, что придется заново проходить какие-то уроки судьбы, возможно, вы решитесь на повторение какого-то обучения или поездку в место, где вы когда-то были счастливы. Сделаете и анализ того, что для вас есть любовь.
Козерог
Вам придется присмотреться к теме сексуальности, а также страхов и комплексов. Что для вас табу, что для вас кризис? Насколько секс с партнером приносит вам удовлетворение? Также вы можете вернуться к вопросам каких-то крупных капиталов, ипотеки или кредита.
Водолей
Вам придется присмотреться к собственному браку, возможно, вы захотите вернуться к прежнему формату отношений или в целом будет попытка вернуть все так, как было. Вероятно возвращение бывшей пассии.
Рыбы
Вам придется присмотреться к собственному здоровью, образу жизни и быту. Будет возвращение к прошлому типу питания или к работе. Вы задумаетесь о собственном режиме, насколько он делает вас счастливым и как через заботу о своем питании, сне вы проявляете эту любовь.