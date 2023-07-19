НЕ ПОДЕЛИЛАСЬ – ПОПЛАТИЛАСЬ ⟩ Суд арестовал 21 объект недвижимости Блиновских

27 апреля в Смоленской области при попытке выехать за границу России силовики задержали известную блогершу Елену Блиновскую. Следственный Комитет предъявил ей обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму почти миллиард рублей) и отмывании денежных средств.

И с тех пор удалось выяснить многое: сначала в ходе дела следователи обнаружили и арестовали 136 счетов инфоцыганки и ее мужа в нескольких банках, где хранились сотни миллионов рублей, а теперь Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на еще 50 банковских счетов и коллекционные золотые монеты знаменитой семьи.

«Обеспечительные меры наложены на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, а также 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня, 5 дзао. Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей — 7 шт., монеты Георгий Победоносец — 80 шт., монеты в индивидуальных футлярах — 12 шт., монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль», — сообщили ТАСС правоохранительные органы.

Также был арестован 21 объект недвижимости. ​​В этот список вошли элитные квартиры в центре Москвы и в Ярославле, нежилые помещения в столице и Подмосковье, а также два машино-места.