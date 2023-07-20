ВИДЕО ⟩ Организатор «Бала цветов» показала изящную альтернативу наручным часам: время процветать!

Накануне «Бала цветов» мы пообщались с его бессменным организатором - дизайнером, флористом и, как ее еще называют, Цветочной феей - Татьяной Тридворновой. Королева цветочного бала впорхнула в здание Postimees в воздушном платье и цветочной короне. Аромат роз и хризантем тянулся дурманящим шлейфом вслед за ней. Похвасталась гостья своим новым аксессуаром - цветочными часами. На вопрос корреспондента, который час, Татьяна, кокетливо поглядывая на свои часы, ответила: «Время процветать!»