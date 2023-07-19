У жительницы Вильянди забрали собаку, но муниципалитет настаивает на возвращении животного

Райн Порсс, менеджер по коммуникациям муниципалитета Вильянди, признал, что муниципалитет не располагает информацией о жестоком обращении с животным. «Если бы у нас была такая информация, ситуация, очевидно, была бы иной, и мы не стали бы выступать за возвращение собаки, - сказал Порсс. - Если бы у муниципалитета были подозрения, что с этой собакой плохо обращались, мы бы помогли найти ей новый дом. Но это не так - к нам пришла грустная старушка, у которой со двора забрали друга. Она плачет, говорит, что хочет вернуть свою собаку, и просит помочь».

Союз защиты животных указал на то, что хозяйка обращалась с собакой в состоянии алкогольного опьянения, однако руководитель отдела коммуникаций муниципалитета Вильянди считает, что это не так: «Слухи о жестоком обращении с собакой - только слухи. Жители муниципалитета, которые регулярно навещали Кару, говорят обратное: собака часто находилась с хозяйкой в комнате. Люди, которые знают хозяйку и регулярно с ней встречаются, говорят, что не верят разговорам о мучениях и издевательствах. Их опыт свидетельствует об обратном: о том, что человек заботится о своей собаке. Хозяйка позаботилась о том, чтобы у собаки был корм и чистая колодезная вода. Когда она ездила в город за продуктами, то, возвращаясь, обязательно кормила сначала собаку, а потом ела сама. Я сам приходил к этой женщине и, глядя ей в глаза, спрашивал, не били ли вы когда-нибудь собаку, не обращались ли с ней жестоко, и ее ответ был однозначным: нет, никогда».