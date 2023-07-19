У жительницы Вильянди забрали собаку, но муниципалитет настаивает на возвращении животного

«На шее у собаки была жесткая металлическая цепь, клетка не была утеплена, и собака иногда не могла есть по несколько дней», - утверждают представители Эстонского союза защиты животных, объясняя, почему они забрали пса у жительницы Вильянди. Однако сегодня городские власти Вильянди обратились в суд, требуя вернуть собаку хозяйке, находящейся на попечении муниципалитета. «Мы признаем, что были некоторые недостатки, но они уже устранены, и когда Кару вернется, у него будет все необходимое», - обещает муниципалитет Вильянди.
Эстонский союз защиты животных опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что собака по кличке Кару была спасена из деревни Тусти, но теперь муниципалитет Вильянди требует вернуть домашнее животное прежней владелице. Городские власти даже обратились в суд.
По данным Союза защиты животных, собака содержалась в нечеловеческих условиях. Собака по кличке Кару находилась на короткой цепи, причем она была надета на шею. Кроме того, по данным Союза, собаку иногда по несколько дней не кормили, за шерстью не ухаживали и не делали прививок. «Территория вокруг цепи была грязной, у собаки не было чистой питьевой воды и подходящей пищи», - сказала представитель Эстонского союза защиты животных Пилле Теэс. В ветеринарной клинике у Кару была диагностирована очень тяжелая ушная инфекция и повреждение ушной перепонки.
По словам Пилле Теэс, в результате переговоров хозяйка сама отдала собаку. «Она признала, что не в состоянии содержать животное и обеспечивать необходимый уход, не говоря уже о том, чтобы выгуливать собаку и обеспечивать лечение», - сказала Теэс. Она отметила, что у женщины, находящейся под опекой муниципалитета, есть еще две кошки, которые также не получают должного ухода и, как утверждается, подкармливаются соседями.
Муниципалитет против
Однако муниципалитет Вильянди сейчас борется за то, чтобы собака была возвращена хозяйке. «Они игнорируют тот факт, что собака больна и нуждается в лечении, а также в постоянном уходе», - недоумевает Союз защиты животных. Сообщается, что муниципалитет пообещал купить собаке намордник и ошейник, когда она вернется к своей прежней владелице.
Райн Порсс, менеджер по коммуникациям муниципалитета Вильянди, признал, что муниципалитет не располагает информацией о жестоком обращении с животным. «Если бы у нас была такая информация, ситуация, очевидно, была бы иной, и мы не стали бы выступать за возвращение собаки, - сказал Порсс. - Если бы у муниципалитета были подозрения, что с этой собакой плохо обращались, мы бы помогли найти ей новый дом. Но это не так - к нам пришла грустная старушка, у которой со двора забрали друга. Она плачет, говорит, что хочет вернуть свою собаку, и просит помочь».
Порсс признал, что муниципалитет действительно выявил некоторые недостатки в содержании собаки: цепь могла бы быть длиннее, шестерка - плотнее, чип - поставлен, прививки - сделаны. «Эти недостатки были устранены, и когда Кару вернется к хозяйке, у него будет все необходимое», - заверил Порсс.
Жестокое обращение - слухи?
Союз защиты животных указал на то, что хозяйка обращалась с собакой в состоянии алкогольного опьянения, однако руководитель отдела коммуникаций муниципалитета Вильянди считает, что это не так: «Слухи о жестоком обращении с собакой - только слухи. Жители муниципалитета, которые регулярно навещали Кару, говорят обратное: собака часто находилась с хозяйкой в комнате. Люди, которые знают хозяйку и регулярно с ней встречаются, говорят, что не верят разговорам о мучениях и издевательствах. Их опыт свидетельствует об обратном: о том, что человек заботится о своей собаке. Хозяйка позаботилась о том, чтобы у собаки был корм и чистая колодезная вода. Когда она ездила в город за продуктами, то, возвращаясь, обязательно кормила сначала собаку, а потом ела сама. Я сам приходил к этой женщине и, глядя ей в глаза, спрашивал, не били ли вы когда-нибудь собаку, не обращались ли с ней жестоко, и ее ответ был однозначным: нет, никогда».
Союз защиты животных утверждает, что хозяйка сама отдала им собаку и получила взамен 100 евро, однако менеджер по связям с общественностью муниципалитета придерживается иного мнения: «Я разговаривал с ней [владелецей собаки], и она сказала, что не понимает, почему ей передали деньги. Каждый может сам подумать, насколько этично так поступать, зная, что имеешь дело с человеком, находящимся на попечении муниципалитета. Вопрос в том, может ли представитель общественной организации прийти вечером к кому-то домой после жалобы и просто забрать собаку. А этот человек находится под опекой муниципалитета, и заключать с ним какую-то сделку как-то не очень правильно».
Судебное разбирательство
Как уже упоминалось, муниципалитет Вильянди обратился в суд с иском к Эстонскому союзу защиты животных, чтобы вернуть собаку под опеку муниципалитета. «Союз защиты животных был готов пойти на разумный компромисс, чтобы избежать обращения в суд. Мы предложили сами оплатить все медицинские расходы, а собака с согласия владелицы будет принадлежать Эстонскому союзу защиты животных», - заявил представитель Союза. Предложение муниципалитета заключалось в том, что они оплатят ветеринарные расходы, а собака вернется к хозяйке, где ей будут созданы лучшие условия содержания.
«В настоящее время судебное разбирательство продолжается, компромисс не достигнут», - сказал Райн Порсс, менеджер по связям с общественностью муниципалитета Вильянди.