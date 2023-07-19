Джиджи Хадид арестовали на Каймановых островах с наркотиками

28-летняя супермодель Джиджи Хадид вместе с подругой Лией Маккартни на частном самолете прибыла в международный аэропорт Оуэна Робертса. Она уже прошла таможенный контроль, как вдруг сотрудники попросили ее предоставить для проверки сумочку - ее провели через сканер, а затем обыскали вручную.

Там-то и оказалось «небольшое количество травки и принадлежностей для курения». Джиджи заявила, что наркотические вещества взяла для личного пользования. В итоге Хадид и ее подругу арестовали по обвинению в ввозе марихуаны и средств для курения.

Через несколько часов инцидент удалось уладить, модель отпустили под залог, а после ее оштрафовали на тысячу долларов. Ее менеджер уже успел дать комментарий.

Джиджи путешествовала с марихуаной, приобретенной легально в Нью-Йорке с медицинской лицензией.