«Очень жаль, что такие вещи еще случаются! Было бы интересно узнать, кто это сделал и почему?» беспокоится о Тауно Кангро, чью скульптуру «Мгновение перед поцелуем» на Мусумяэ на прошлой неделе испортили вандалы, нарисовав на спине статуи нижнее белье.
«Возможно, это феминистки, которые ненавидят всех и вся»: эстонский скульптор возмущен действиями вандалов в центре Таллинна
На прошлой неделе в почтовый ящик Elu24 пришли фотографии статуи обнаженной целующейся пары на Мусумяэ в Таллинне, на которой вандалы нарисовали нижнее белье женщины. Из рисунков видно, что нарисована только женская фигура в трусиках и лифчике на спине. Почему нижнее белье мужчины не было нарисовано на его ноге, остается неизвестным.
Автором статуи целующейся пары является Тауно Кангро, чьи скульптуры «Мгновение до поцелуя» и «Мгновение после поцелуя» были установлены на Виру весной 2007 года.
Тауно Кангро не знал об инциденте. «Очень жаль, что такие вещи все еще случаются!» - делится мыслями Кангро с Elu24, интересуясь, кто это сделал и почему.
«Вопрос в том, придут ли они снова?» - беспокоится мастер, который говорит, что процесс очистки статуи сложен. «Очищать гранит очень хлопотно, к тому же он легко крошится!»
По словам Тауно это могли быть феминистки. «Возможно, это так называемые активистки и борцы за права женщин, которые ненавидят всех и вся, но особенно обращение с обнаженной женской фигурой в искусстве?» - думает Кангро, который хотел бы знать причину поступка.
О ситуации в курсе Айгар Палснер, руководитель отдела городской среды управы Таллинна. «Уже заказана чистка скульптуры, которая должна быть проведена в ближайшие дни», – говорит главный специалист Таллиннской городской управы по связям с общественностью Меэли Хант.
«Конечно, это прискорбный поступок. По словам Айгара Палснера, этим летом на Мусумяэ произошло много актов вандализма. Мусумяги и другие парки в центре города находятся под постоянным и усиленным наблюдением как полиции, так и МуПо», – говорит Хант.
По словам заместителя мэра района Никиты Грознова, насколько известно, подобных актов вандализма на Мусумяги этим летом больше не было. «Такое деяние может быть наказано по статье 218 Пенитенциарного кодекса, которая включает в себя преступление против собственности», – говорит Грознов.