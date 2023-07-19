«Возможно, это феминистки, которые ненавидят всех и вся»: эстонский скульптор возмущен действиями вандалов в центре Таллинна

На прошлой неделе в почтовый ящик Elu24 пришли фотографии статуи обнаженной целующейся пары на Мусумяэ в Таллинне, на которой вандалы нарисовали нижнее белье женщины. Из рисунков видно, что нарисована только женская фигура в трусиках и лифчике на спине. Почему нижнее белье мужчины не было нарисовано на его ноге, остается неизвестным.

Автором статуи целующейся пары является Тауно Кангро, чьи скульптуры «Мгновение до поцелуя» и «Мгновение после поцелуя» были установлены на Виру весной 2007 года.

Тауно Кангро не знал об инциденте. «Очень жаль, что такие вещи все еще случаются!» - делится мыслями Кангро с Elu24, интересуясь, кто это сделал и почему.

«Вопрос в том, придут ли они снова?» - беспокоится мастер, который говорит, что процесс очистки статуи сложен. «Очищать гранит очень хлопотно, к тому же он легко крошится!»

По словам Тауно это могли быть феминистки. «Возможно, это так называемые активистки и борцы за права женщин, которые ненавидят всех и вся, но особенно обращение с обнаженной женской фигурой в искусстве?» - думает Кангро, который хотел бы знать причину поступка.

О ситуации в курсе Айгар Палснер, руководитель отдела городской среды управы Таллинна. «Уже заказана чистка скульптуры, которая должна быть проведена в ближайшие дни», – говорит главный специалист Таллиннской городской управы по связям с общественностью Меэли Хант.

«Конечно, это прискорбный поступок. По словам Айгара Палснера, этим летом на Мусумяэ произошло много актов вандализма. Мусумяги и другие парки в центре города находятся под постоянным и усиленным наблюдением как полиции, так и МуПо», – говорит Хант.