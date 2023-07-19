Почему 19 июля запрещено делать варенье и компот женщинам: приметы и строгие запреты

В старину люди верили, что к 19 июля нужно завершать все посевные работы. В ночь обязательно закрывали окна шторами, иначе лунный свет может украсть красоту и привлечь в дом проблемы.

Верили, что проблемы, появившиеся в этот день, пропадут сами собой.

Что можно делать 19 июля

В этот день утренняя роса имела целебные свойства, придает силы и здоровье тому, кто ей омывается.

А еще верили, что сны в ночь на 19 июля редко запоминаются, однако если получилось его запомнить, то это огромная удача.

Чего нельзя делать 19 июля

Нельзя 19 июля спешить и принимать быстрые решения, поскольку это может начать действовать против вас.

Нельзя 19 июля заготавливать варенья, компоты на зиму, они окажутся неудачными.

Нельзя 19 июля матерям думать плохо о своих дочерях, иначе их судьба будет испорчена.

Нельзя 19 июля женщинам заниматься домашней работой. Верили, что удачу можно прогнать.

Нельзя 19 июля брать в долг деньги. Этот приведет к большим провалам во всех сферах.

Приметы на 19 июля