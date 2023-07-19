Алла Пугачева не будет петь на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Вайкуле признает, что многое зависит от настроения Аллы Пугачевой, а экс-сотрудники певицы утверждают, что петь она точно не будет.

«Она будет участвовать как мой критик. Может быть, будут какие-то сюрпризы - в зависимости от настроения. Надеюсь, что каждый день Алла будет у меня», - цитируют Вайкуле.

Также издание отмечает, что на сольный концерт Лаймы Вайкуле 29 июля часть самых дорогих билетов партера стоимостью от 210 до 330 евро вынуждены были раздать как пригласительные. Билеты на другие дни фестиваля также раздают из-за плохих продаж.

Ранее же Вайкуле уверяла окружающих, что Алла Пугачева приезжает в Юрмалу для участия в фестивале. Алла Пугачева действительно приехала в Юрмалу и планирует пробыть там до конца лета. Причина же кроется в более мягком климате Латвии. К ней недавно присоединилась Кристина Орбакайте с детьми и прервавший гастроли Максим Галкин.