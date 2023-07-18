Siiski и kuni засмущали украинских студентов языковых курсов: «Надо учить язык страны, в которой живешь»

Эстонский язык дается ученикам непросто, особенно, по словам Антонины, когда твои мысли заняты переживаниями за близких и родных, которые остались на Украине. «Но постепенно я шла к цели и добивалась», - вспоминает она обучение эстонскому в школе языков Atlasnet.

Как нам рассказала Юлия, в основу завирусившейся в Интернете песни легла композиция Якима Любомира «Смерека». «Я бы хотела сказать эстонской молодежи, что эту песню написал украинский композитор и педагог Яким Любомир в 1969 году. Песня стала хитом 20 века», - поясняет выпускница.

Женщины никак не ожидали, что видео с ними залетит в Топ эстонского ТикТока, и тем более что эстонские инфлюенсеры будут поддерживать новый тренд. Теперь их узнают на улицах Таллинна и смело просят сфотографироваться или дать автограф.