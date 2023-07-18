Пустая красная дорожка: на премьеру «Оппенгеймера» в Нью-Йорке пришел только Кристофер Нолан

Профсоюз актеров SAG-AFTRA и профсоюз сценаристов WGA продолжают забастовку, так что на красной дорожке не было звезд фильма «Оппенгеймер»: Киллиана Мерфи, Мэтта Дэймона, Флоренс Пью, Эмили Блант и Роберта Дауни-младшего. И самой красной дорожки, как таковой, тоже не было.

Вместо этого единственным громким именем, появившимся на премьере в AMC Lincoln Square, был 52-летний режиссер фильма Кристофер Нолан, который позировал вместе со своей женой Эммой Томас.

После того как на прошлой неделе было объявлено о забастовке Universal Pictures объявила об изменениях в премьерах фильма.

«В поддержку продолжающейся забастовки SAG создатели фильма "Оппенгеймер" не будут проводить премьеру в Нью-Йорке, как планировалось изначально, а вместо этого покажут фильм, чтобы отметить съемочную группу и мастеров, которые внесли свой вклад в создание этого знаменательного проекта», - говорится в заявлении Universal Pictures.

На прошлой неделе актеры фильма покинули британскую премьеру фильма после того, как было объявлено о забастовке, и Нолан выразил солидарность с забастовщиками на последующем премьерном показе «Оппенгеймера».

Кристофер сфотографировался у постера фильма, а потом раздал фанатам на улице автографы.