СТИЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шаурма вышла на новый уровень? На рынке у Балтийского вокзала открыли гламурную кебабную

«Живя в Кувейте, я видел совсем другую ресторанную культуру - гораздо более гламурную и инстаграмную. Это дало мне стимул создать в Эстонии нечто совершенно иное. Круто думать, что ты приходишь поесть кебаб, а это не заведение быстрого питания, а приятная стильная атмосфера», - сказал Карл Тоом, один из основателей Brööder Kebab.