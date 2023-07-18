В понедельник вечером на рынке Балтийского вокзала открылась новая точка популярного ресторана Brööder Kebab. Смотри галерею, чтобы узнать, кто был на открытии!
СТИЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шаурма вышла на новый уровень? На рынке у Балтийского вокзала открыли гламурную кебабную
«Живя в Кувейте, я видел совсем другую ресторанную культуру - гораздо более гламурную и инстаграмную. Это дало мне стимул создать в Эстонии нечто совершенно иное. Круто думать, что ты приходишь поесть кебаб, а это не заведение быстрого питания, а приятная стильная атмосфера», - сказал Карл Тоом, один из основателей Brööder Kebab.
На открытии в понедельник звучала музыка Púr Múddi и DJ QrX'.
Смотрите, кто был на вечеринке в честь открытия!