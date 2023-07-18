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Что должны сделать Девы, Весы, Скорпионы и Стрельцы до конца июля: главная цель

Limon.ee
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Лето. Иллюстративное фото
Лето. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог дала им четкий наказ, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на вторую половину месяца с 15 по 31 июля, назвав главную миссию некоторых знаков Зодиака. Если они справятся со всеми задачами, то им улыбнется удача.

Девы могут потерять свою продуктивность. Для этого им нужно опираться на единомышленников в коллективе. А вот в личной жизни этот знак Зодиака могут накрыть давно забытые чувства. Звезды советуют им подходить к своим эмоциям взвешенно и рационально.

Вторая половина июля станет для Весов продуктивной во всех смыслах - вот кому удастся претворить в жизнь свои планы. Благодаря проделанной работе они смогут рассчитывать на великолепный отдых. Также их ждет триумф в романтической сфере.

Центральной фигурой для Скорпионов станет их вторая половинка, не стоит избегать диалога с теми, кто по-настоящему дорог. Среди коллег вероятно повышенное внимания к эстетической стороне этого знака Зодиака. Любые поездки будут удачны в конце месяца.

Стрельцам июль обещает запомниться своими приключениями, возрастет желание разыгрывать и веселить друзей и близких. Чувство юмора поможет налаживанию связей в бизнесе. Возможно привлечение мощных инвестиций через авторитетных персон.

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