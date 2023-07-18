Дельфины напали на отдыхающего и переломали ему ребра

Первое нападение дельфинов произошло в пяти метрах от берега, морское млекопитающее набросилось на 60-летнего мужчину, у пострадавшего перелом нескольких ребер и следы от укусов на руках.

Второй жертвой дельфинов стал 40-летний отдыхающий, инцидент произошел на пляже в поселке Михама, у мужчины множество укушенных ран.