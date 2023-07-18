Ср, 19.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Дельфины напали на отдыхающего и переломали ему ребра

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Дельфины. Снимок иллюстративный.
Дельфины. Снимок иллюстративный. Фото: Willyam Bradberry/Shutterstock

На пляже в префектуре Фукуи на острове Хонсю двое мужчин пострадали от нападения дельфинов. Об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun.

Первое нападение дельфинов произошло в пяти метрах от берега, морское млекопитающее набросилось на 60-летнего мужчину, у пострадавшего перелом нескольких ребер и следы от укусов на руках.

Второй жертвой дельфинов стал 40-летний отдыхающий, инцидент произошел на пляже в поселке Михама, у мужчины множество укушенных ран.

Как отмечает издание, на этом пляже уже регистрировались нападения дельфинов на туристов, местные власти призывают отдыхающих быть осмотрительными в воде.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх