Все распродано: организаторы фестиваля «Лайма Рандеву» предупреждают о последних билетах

Среди гостей Лаймы Вайкуле будут харизматичный Интарс Бусулис, музыкальный Янис Стибелис, классические хулиганы DAGAMBA, наша победительница "Евровидения" Мария Наумова, обаятельный Нормундс Рутулис, оригинальная группа SHIPSEA, звучная Динара Рудане, а также великая актриса Ника Плотникова и ансамбль актеров Рижского русского театра имени М. Чехова. Уровень и значимость мероприятия в этом году оценили также Юрмальская дума, которая поддерживает фестиваль, и Lexus Rīga Airport, который, в свою очередь, стал официальным автомобильным партнером фестиваля!

Интерес публики к этому концерту очень высок. Организаторы объявили, что на данное мероприятие остались последние места, поэтому советуют поторопиться, чтобы не опоздать!

Напомним, что в этом году Laima Rendezvous Jūrmala пройдет с 26 по 30 июля. Билеты можно приобрести на сайте laimafestival.lv. Обратите внимание, так как еще есть шанс стать зрителем этого великолепного финала фестиваля Laima RendezVous Jūrmala 2023!

О фестивале "Laima Rendezvous Jūrmala":

Международный музыкальный фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala" проходит в концертном зале Дзинтари с 2015 года и является одним из самых значимых музыкальных событий культурной жизни Латвии. Каждый год фестиваль собирает известных музыкантов и перспективных молодых исполнителей поп-, рок-, джаз- и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.

Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов человек: Телевизионные и интернет-каналы транслировали мероприятие в Латвии, Литве, Эстонии, Израиле, Казахстане, Украине, Грузии, Армении, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах.