Пять ежедневных привычек, из-за которых вы стареете быстрее

Эти пять опасных привычек следует исключить, если вы планируете жить как можно дольше.

Пить недостаточно воды

Самое простое, что вы можете сделать, чтобы обеспечить себе долгую здоровую жизнь, — это пить воду. Ученые считают, что недостаток воды в организме повышает риск развития смертельных хронических заболеваний. Таким образом, бутылка воды под рукой увеличит ваши шансы на долголетие. К слову, обезвоживание отражается и на внешности — попробуйте пить больше воды, если увлажняющие крема и бальзам для губ — ваши верные спутники по жизни. Не призываем насильно заливать в себя суточную норму — достаточно пить чистую воду тогда, когда вы этого хотите.

Выгорать на работе

Культ продуктивности негативно сказался на образе жизни большинства городских жителей — нездоровая одержимость работой не дает расслабиться даже в выходные дни, неминуемо возникают сложности в отношениях с романтическим партнером, а на друзей и подавно не остается времени. Все это увеличивает вероятность возникновения психологических проблем, которые, в свою очередь, ускоряют старение. Доказано, что психологический возраст людей в депрессии выше, чем у тех, кто не испытывает проблем с ментальным здоровьем.

Проводить все время у экрана