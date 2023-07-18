Пять ежедневных привычек, из-за которых вы стареете быстрее

Никто не в силах остановить время, но каждый может изменить свой образ жизни.
Эти пять опасных привычек следует исключить, если вы планируете жить как можно дольше.
Пить недостаточно воды
Самое простое, что вы можете сделать, чтобы обеспечить себе долгую здоровую жизнь, — это пить воду. Ученые считают, что недостаток воды в организме повышает риск развития смертельных хронических заболеваний. Таким образом, бутылка воды под рукой увеличит ваши шансы на долголетие. К слову, обезвоживание отражается и на внешности — попробуйте пить больше воды, если увлажняющие крема и бальзам для губ — ваши верные спутники по жизни. Не призываем насильно заливать в себя суточную норму — достаточно пить чистую воду тогда, когда вы этого хотите.
Выгорать на работе
Культ продуктивности негативно сказался на образе жизни большинства городских жителей — нездоровая одержимость работой не дает расслабиться даже в выходные дни, неминуемо возникают сложности в отношениях с романтическим партнером, а на друзей и подавно не остается времени. Все это увеличивает вероятность возникновения психологических проблем, которые, в свою очередь, ускоряют старение. Доказано, что психологический возраст людей в депрессии выше, чем у тех, кто не испытывает проблем с ментальным здоровьем.
Проводить все время у экрана
Страшно смотреть отчет собственного смартфона о времени его использования? А если учесть все до единого мониторы, цифры будут еще более пугающими. Вы работаете, общаетесь, отдыхаете с помощью экранов. И «благодаря» синему свету активно стареете. Исследование, посвященное этому вопросу, утверждает, что всего час перед экраном в день ухудшает состояние кожи лица. Спорим, вы проводите в компьютере и смартфоне больше? Делайте хотя бы минимальные перерывы и избегайте их за час до сна. А справиться с зависимостью поможет цифровой детокс. Что насчет выходных без гаджетов?
Сидеть целыми днями
Малоподвижный образ жизни — буквально убийца молодости. Наверняка для вас не секрет, что спорт, да и просто физическая активность позволяют оставаться в прекрасной форме долгие годы. Восьмичасовой сидячий рабочий день делает ровно противоположное: приводит к преждевременному старению клеток, а порой и к развитию серьезных заболеваний. К слову, одно из оригинальных решений — высокий стол, за которым можно не только сидеть, но и стоять. Выручат и регулярные короткие перерывы — используйте каждую возможность размяться, если хотите сохранять молодость как можно дольше.
Выбирать одиночество
Доказано, что одиночки в среднем живут меньше, чем люди, которые обзавелись семьей. По статистике, одинокие чаще всего страдают от проблем с сердцем: среди них распространены инфаркты и инсульты, в результате продолжительность жизни сокращается на несколько лет. Даже если вас не волнует, кто принесет в старости стакан воды, задумайтесь, кто вызовет медиков для своевременного оказания помощи в случае чего.