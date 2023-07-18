90-летний мужчина сыграл пятую свадьбу и хочет жениться еще

«Семейная жизнь – это акт веры и источник гордости перед Всемогущим, Господином миров, – заявил 90-летний Насера бин Дахайма бин Вахка Аль Муршиди Аль-Отайби после того, как женился в пятый раз. – Она приносит утешение, земное процветание и является секретом моего хорошего здоровья. Я призываю молодежь, которая колеблется, вступить в брак ради сохранения религии и полноценной жизни».
تجاوز التسعين.. أكبر عريس سعودي يتحدث ويوجه نصائح للعزاب أثناء قضائه "شهر العسل"#صباح_العربية#السعودية pic.twitter.com/qMA6y1zxfj— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 12, 2023
По мнению мужчины, старость не мешает браку. Хотя у него уже есть четверо детей, он отметил, что у него есть желание, чтобы их стало больше.