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Это что за ценник? Бывшие сотрудники Аллы Пугачевой раскрыли ее гонорар за выступления на корпоративах

Limon.ee
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: instagram/alla_orfey/

Выступление Аллы Пугачевой на частном мероприятии начинается от 500 тысяч евро.

Исходя из статьи KP.RU , указанная сумма не включает стоимость перелета на место проведения концерта.

Сотрудники также прокомментировали переезд Пугачевой в Юрмалу. Они считают, что в данном случае речи о выступлении не идет - никто не готов сейчас сделать Примадонне столь щедрое предложение.

«Поклонники богатые у Пугачевой были - но теперь все экономят, а также учитывают политические взгляды. Ну и нужно совпасть по возможности перелета, как известно, летает даже на частном самолете Алла Борисовна - "когда очень надо", - рассказали собеседники издания, добавив, что организаторам концертов надо сильно заинтересовать артистку». 

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