Деньги прут из всех щелей: три знака Зодиака, которые озолотятся до конца июля

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав три знака Зодиака, которые сумеют добиться финансовой независимости. Вплоть до конца месяца они будут богатеть день ото дня.
На повестке у Тельцов дела семейные: они заняты интересами близких. При этом этот знак зодиака в накладе не останется. Рожденные под этим созвездием найдут перспективное дело на будущее. Однако бросать старую работу не следует. Она принесет им стабильный доход. В конце месяца и в августе возникнет хорошая возможность для заработка.
Еще один финансовый везунчик - Рак. Деньги к ним будут приходить весь месяц. Главное - сдержать в себе транжиру. Лучше всего откладывать лишние средства. В середине месяца к финансам нужно проявить особое внимание - расточительство может сильно ударить по кошельку.
Вторая половина июля принесет Скорпионам успех в делах. Их будут интересовать работа, заработки, интересные проекты, хозяйственные дела, ремонт, строительство. Скорпионы буквально изменят свои взгляды на мир.