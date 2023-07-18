Деньги прут из всех щелей: три знака Зодиака, которые озолотятся до конца июля

На повестке у Тельцов дела семейные: они заняты интересами близких. При этом этот знак зодиака в накладе не останется. Рожденные под этим созвездием найдут перспективное дело на будущее. Однако бросать старую работу не следует. Она принесет им стабильный доход. В конце месяца и в августе возникнет хорошая возможность для заработка.