Алла Якобсон - известный адвокат (Liskmann & Partnerid Advokaadibüroo) и председатель еврейской общины Эстонии. Как она говорит, ее утро зачастую начинается с визита в тюрьму, где защитника ждут клиенты. Но и работа в общине, которую Якобсон возглавляет почти 20 лет, - та деятельность, которая близка и понятна Алле.
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Председатель еврейской общины Эстонии Алла Якобсон: мое утро часто начинается с того, что я иду в тюрьму...
Говорят, что адвокат – как актер, он должен вжиться в роль. Если он вошел в образ, то зритель верит ему, сопереживает. Такая же ситуация возникает и в зале судебного заседания. Каждое дело адвокат должен пропустить через себя. Тогда придут и победы, и клиенты, и известность. Алле Якобсон это удалось.