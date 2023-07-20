Председатель еврейской общины Эстонии Алла Якобсон: мое утро часто начинается с того, что я иду в тюрьму...

Говорят, что адвокат – как актер, он должен вжиться в роль. Если он вошел в образ, то зритель верит ему, сопереживает. Такая же ситуация возникает и в зале судебного заседания. Каждое дело адвокат должен пропустить через себя. Тогда придут и победы, и клиенты, и известность. Алле Якобсон это удалось.