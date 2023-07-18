ФОТО ⟩ «Очень страшно, я не решаюсь идти домой!» Экзотическая змея напугала в Таллинне прохожих

Во вторник утром, 18 июня, в группе Facebook «Kalamaja» появилось сообщение о том, что на улицу заползла чья-то змея.

«Змею поймали. Мы поймали ее за хвост и посадили в пакет, пока она не отправилась на охоту за чайкой», - сообщает Арго. Он написал в соцсетях пост о том, что безопасность на улице восстановлена.

«У кого-нибудь потерялся?» - задается вопросом автор поста, с юмором добавляя, что чей-то домашний любимец слонялся по улицам Сальме и Тыллу.

Змею заметили прохожие и сразу же стали делиться ее фотографиями в социальных сетях, сопровождая снимки эмоциональными комментариями: «Очень страшно, я даже не решаюсь идти домой!»

За час пост о поимке змеи в центре Таллинна собрал множество комментариев, в которых жители столицы задаются вопросам, опасна ли такая змея для человека. «Для нас это чужеродный вид, и его нужно ловить в любом случае», - пишет Кадри, добавляя, что такая змея абсолютно безопасна для человека.

«Приятно знать, что она безопасна, но люди должны следить за своими домашними любимцами и не выпускать их на улицу», - признает Кармен.