Рацион принцессы: как Кейт Миддлтон удается поддерживать безупречную форму

17 июля Кейт Миддлтон исполняется 41 год. За всё время пребывания в королевской семье она успела получить звания иконы стиля, примерной матери троих детей и идеальной монаршей особы. Кроме того, принцесса Уэльская известна своей стройной фигурой и любовью к спорту.
Novochag.ru рассказывает, как питается Кейт Миддлтон, чтобы оставаться в безупречной форме.
Какой диеты раньше придерживалась Кейт Миддлтон?
На сегодняшний день Кейт Миддлтон нашла для себя идеальный рацион питания, который позволяет ей эффективно поддерживать форму. Однако, чтобы похудеть перед свадьбой в 2011 году, Кейт соблюдала диету Дюкана - режим питания с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов. Тогда основу ее рациона составляли постный белок, овощи, фрукты и цельнозерновой хлеб.
Завтрак
Кейт Миддлтон не любит экспериментировать с первым приемом пищи, поэтому он остается неизменным на протяжении многих лет. По сообщениям, 41-летняя принцесса начинает свой день с плотного и заряжающего энергией завтрака, который включает в себя овсянку и зеленый смузи из шпината, спирулины, порошка матча, кудрявой капусты и черники.
В то время как овсяные хлопья помогают поддерживать здоровье кишечника и контролировать уровень сахара в крови, они также держат под контролем уровень холестерина. Зеленый смузи, в свою очередь, придает сияние и способствует здоровой коже, поскольку он богат витаминами и минералами.
Обед
Во время обеда Кэтрин любит побаловать себя свежими продуктами, богатыми антиоксидантами. Одним из ее любимых блюд является арбузный салат с огурцами, авокадо, луком и сыром фета.
Также, по данным издания Mirror, Кейт Миддлтон любит обедать перуанским блюдом из морепродуктов - севиче. Оно состоит из сырой рыбы в цитрусовом соке и приправлено перцем чили, луком, солью и кориандром.
Говорят, что принцесса также неравнодушна к салату табуле из замоченного кускуса, рубленой петрушки, помидоров, мяты и зеленого лука. Табуле заправляется оливковым маслом и лимонным соком, а также солью, перцем и прочими специями.
Ужин
Когда дело доходит до ужина, Кейт Миддлтон предпочитает самостоятельно готовить традиционные блюда. Среди них жареный цыпленок - любимое блюдо принца Уильяма, по словам королевского корреспондента Кэти Николл.
Кэтрин, в свою очередь, - большая поклонница острой пищи, поэтому по вечерам она частенько балует себя и свою семью индийским карри. «Так сложно готовить карри для всей семьи. У детей порция без специй, у Уильяма - средняя, а я люблю очень острую», - признавалась принцесса в 2019 году.
Иногда Кейт позволяет себе съесть и порцию пасты. По данным издания People, во время посещения начальной школы Lavender Primary School королевская особа рассказала Мэтью Клейнер-Манну о любви своей семьи к известному итальянскому блюду. «Она сказала, как сильно ее дети любят готовить и что они часто готовят для нее. На днях они сделали пасту с сыром. Один размешивает муку, другой вливает молоко и сливочное масло. Потом они готовят салаты и все такое», - сказал Клейнер-Манн.
Перекусы
Известно, что принцесса предпочитает здоровые закуски, если она чувствует голод между приемами пищи, например, сырые фрукты и овощи. Обычно она перекусывает ягодами годжи, низкокалорийным попкорном и оливками.
Любимый десерт Кейт Миддлтон
Согласно изданию Daily Mail, всякий раз, когда Кейт хочется сладкого, она взбивает ягоды с миндальным молоком или ест сезонные фрукты. Однако, по словам Даррена МакГрейди, бывшего королевского шеф-повара, принцесса также любит побаловать себя любимым десертом - ирисовым пудингом с шоколадом.