Рацион принцессы: как Кейт Миддлтон удается поддерживать безупречную форму

Говорят, что принцесса также неравнодушна к салату табуле из замоченного кускуса, рубленой петрушки, помидоров, мяты и зеленого лука. Табуле заправляется оливковым маслом и лимонным соком, а также солью, перцем и прочими специями.

Ужин

Когда дело доходит до ужина, Кейт Миддлтон предпочитает самостоятельно готовить традиционные блюда. Среди них жареный цыпленок - любимое блюдо принца Уильяма, по словам королевского корреспондента Кэти Николл.

Кэтрин, в свою очередь, - большая поклонница острой пищи, поэтому по вечерам она частенько балует себя и свою семью индийским карри. «Так сложно готовить карри для всей семьи. У детей порция без специй, у Уильяма - средняя, а я люблю очень острую», - признавалась принцесса в 2019 году.

Иногда Кейт позволяет себе съесть и порцию пасты. По данным издания People, во время посещения начальной школы Lavender Primary School королевская особа рассказала Мэтью Клейнер-Манну о любви своей семьи к известному итальянскому блюду. «Она сказала, как сильно ее дети любят готовить и что они часто готовят для нее. На днях они сделали пасту с сыром. Один размешивает муку, другой вливает молоко и сливочное масло. Потом они готовят салаты и все такое», - сказал Клейнер-Манн.

Перекусы

Известно, что принцесса предпочитает здоровые закуски, если она чувствует голод между приемами пищи, например, сырые фрукты и овощи. Обычно она перекусывает ягодами годжи, низкокалорийным попкорном и оливками.

Любимый десерт Кейт Миддлтон