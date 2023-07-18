Хакеры уничтожили дело всей жизни музыкальной группы Põhja-Tallinn: «Это кошмар для любого артиста»

«Я очень обеспокоен, тревожен, не выспался , у меня красные глаза, и я всю ночь разбирался со всей этой ерундой», - написал в Instagram фронтмен Põhja-Tallinn, описывая свои эмоции после того, как его и аккаунт группы в социальных сетях взломали хакеры, пишет Elu24.
Солист группы Põhja-Tallinn Яанус Сакс поделился печальной новостью: официальный Youtube-канал Põhja-Tallinn, на котором музыканты выкладывали свое творчество на протяжении многих лет, пропал.
По словам Сакса, все началось несколько дней назад, когда хакеры завладели его аккаунтом в Instagram. «Решил, что поделюсь с вами плохими новостями, которые произошли со мной за последние несколько дней», - написал Сакс на своей страничке во вторник в 9 утра.
«На днях мой Instagram был взломан», - рассказал рэпер. По словам Сакса, на аккаунте стали появляться посты, связанные с криптовалютой и Илонон Маском. «К счастью, мне написал один человек, и я сразу же, практически через десять минут, принялся решать эту проблему».
«Я немедленно сменил пароль и предпринял все меры по обеспечению безопасности», - пояснил исполнитель.
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти страницу Põhja-Tallinn на Youtube, которая в понедельник тоже стала объектом охоты хакеров. Сакс полагает, что это один и тот же взломщик, поскольку и на канале появились сообщения о Маске и криптовалюте.
«Аккаунты никак не были связаны между собой, но, похоже, что это дело рук одного и того же человека», - сказал Сакс корреспонденту Elu24.
«Взломали Põhja-Tallinn и мой многолетний аккаунт на YouTube, который я создал около 17 лет назад. Пожалуй, вся моя работа находится там».
«Скажем так, это очень паршивое чувство, потому что все те видео, которые вы знаете, все хиты Põhja-Tallinn, все это исчезло. Если вы зайдете на Youtube и попытаетесь найти нас, то сегодня у вас уже это не получится», - с грустью сообщил Сакс.
К тому времени, когда Сакс рассказал о взломе, он уже написал в поддержку YouTube и ждал ответа: «Я надеюсь, что еще можно что-то спасти. На данный момент я нахожусь в полном неведении».
По словам репера, на аккаунте был установлен двухэтапная аутентификация, которая никак не спасла страничку от злоумышленников. «На данный момент я применил все возможные дополнительные меры безопасности на всех своих аккаунтах, и мы надеемся, что подобных вещей больше не повторится».
В своем предпоследнем сообщении в Instagram Сакс подвел итог этой неприятной ситуации. «Очень возмущен. Если нам не удастся вернуть за столько лет наработанный материал, значит, придется начинать все с чистого листа, что, наверное, является кошмаром для любого артиста».
Сакс также посоветовал всем быть осторожными: «Как вы уже слышали, такие вещи происходят не только со мной, но и со многими другими людьми. Подобные хакеры не сидят на месте. Предпримите всевозможные меры безопасности».
«Почему у меня трясуться руки? Я очень обеспокоен, тревожен, не выспался , у меня красные глаза, и я всю ночь разбирался со всей этой ерундой. Рассылаю повсюду электронные письма, и усиливаю безопасность других своих аккаунтов. Будем надеяться, что подобное не повторится ни со мной, ни с кем-либо еще, потому что это совсем не хорошее и не приятное ощущение».
В конце концов, Сакс не теряет надежды на то, что учетную запись и находящиеся на ней видеоролики удастся восстановить.
Менеджер Põhja-Tallinn Марьен Высуялг также обратилась за помощью и советом в социальные сети. «Знает ли кто-нибудь, как вернуть аккаунт Gmail, включая канал Youtube, если пароль, электронная почта и номер телефона были уже изменены?» - спросила она.
«Двухэтапная аутентификация была включена, но к тому моменту, когда пришло уведомление, все данные уже были изменены», - уточнила Высуялг, отметив, что вместо музыки на странице был размещен подозрительный контент про криптовалюту.