Хакеры уничтожили дело всей жизни музыкальной группы Põhja-Tallinn: «Это кошмар для любого артиста»

«Скажем так, это очень паршивое чувство, потому что все те видео, которые вы знаете, все хиты Põhja-Tallinn, все это исчезло. Если вы зайдете на Youtube и попытаетесь найти нас, то сегодня у вас уже это не получится», - с грустью сообщил Сакс.

К тому времени, когда Сакс рассказал о взломе, он уже написал в поддержку YouTube и ждал ответа: «Я надеюсь, что еще можно что-то спасти. На данный момент я нахожусь в полном неведении».

По словам репера, на аккаунте был установлен двухэтапная аутентификация, которая никак не спасла страничку от злоумышленников. «На данный момент я применил все возможные дополнительные меры безопасности на всех своих аккаунтах, и мы надеемся, что подобных вещей больше не повторится».

В своем предпоследнем сообщении в Instagram Сакс подвел итог этой неприятной ситуации. «Очень возмущен. Если нам не удастся вернуть за столько лет наработанный материал, значит, придется начинать все с чистого листа, что, наверное, является кошмаром для любого артиста».

Сакс также посоветовал всем быть осторожными: «Как вы уже слышали, такие вещи происходят не только со мной, но и со многими другими людьми. Подобные хакеры не сидят на месте. Предпримите всевозможные меры безопасности».

«Почему у меня трясуться руки? Я очень обеспокоен, тревожен, не выспался , у меня красные глаза, и я всю ночь разбирался со всей этой ерундой. Рассылаю повсюду электронные письма, и усиливаю безопасность других своих аккаунтов. Будем надеяться, что подобное не повторится ни со мной, ни с кем-либо еще, потому что это совсем не хорошее и не приятное ощущение».

Фронтмен Põhja-Tallinn Яанус Сакс делиться произошедшим в Instagram. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В конце концов, Сакс не теряет надежды на то, что учетную запись и находящиеся на ней видеоролики удастся восстановить.

Менеджер Põhja-Tallinn Марьен Высуялг также обратилась за помощью и советом в социальные сети. «Знает ли кто-нибудь, как вернуть аккаунт Gmail, включая канал Youtube, если пароль, электронная почта и номер телефона были уже изменены?» - спросила она.