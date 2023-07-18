Принесут разлуку и измену: что категорически нельзя дарить мужчинам

Что нельзя дарить мужчине на день рождения мало кто знает, но при выборе подарка нужно быть очень осторожными. Иногда подарки могут принести в жизнь человека негативные эмоции, события и даже трагические случаи. Главред разобрался, что ни в коем случае нельзя дарить на праздники.

Что нельзя дарить любимому мужчине

Подаренные ножи, мечи, бритвы и остальные острые предметы могут принести негатив во все сферы жизни. Известно, что такой подарок может еще и ссоры и беды в дом навлечь.

Женщинам не стоит дарить носки своим мужчинам. Бытует мнение, что именно в них он может уйти из дома. Хотя есть жены, которые наоборот используют эту примету - настраивают свекровь, чтобы те дарили сыновьям носки и не имели такого влияния на сыновей.

Носовой платок - плохая идея подарка для всех. В народе говорят, что подарен носовой платок до слез и плохих новостей.

Плохая примета, когда невеста к свадьбе подарит жениху вязаный своими руками свитер или шарф. Считается, что он будет предавать в браке.

Категорически запрещено дарить зеркала. Это касается всех. В народе считают, что зеркальце - потусторонние двери, которые связывают наш мир с духами.

Если хотите подарить посуду, то стоит осторожно ее выбирать. Чашки, тарелки, миски с трещинами - это очень плохой знак.