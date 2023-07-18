Врачи спасают звезду «Бриллиантовой руки» Игоря Ясуловича

Тревожные новости утром 18 июля сообщают Telegram-каналы - доктора борются за жизнь звезды картин «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» Игоря Ясуловича.

Известно, что несколько последних дней 81-летний артист чувствовал себя нехорошо, накануне его состояние резко ухудшилось, пришлось вызвать «скорую помощь». Осмотрев звездного пациента, медики приняли решение о срочной госпитализации.

По предварительным данным у Ясуловича обнаружили острое повреждение почек. Хирурги провели уже две операции. В почки установили специальный дренаж, помогающий выводить лишнюю жидкость. Есть вероятность, что актеру придется перенести и еще одно вмешательство. Уточняется, что руководитель актёрской мастерской ВГИКа находится в состоянии средней тяжести, врачи круглосуточно следят за его самочувствием.