Врачи спасают звезду «Бриллиантовой руки» Игоря Ясуловича

В Москве экстренно госпитализирован народный артист России Игорь Ясулович. У мэтра обнаружены острые нарушения работы почек.
Тревожные новости утром 18 июля сообщают Telegram-каналы - доктора борются за жизнь звезды картин «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» Игоря Ясуловича.
Известно, что несколько последних дней 81-летний артист чувствовал себя нехорошо, накануне его состояние резко ухудшилось, пришлось вызвать «скорую помощь». Осмотрев звездного пациента, медики приняли решение о срочной госпитализации.
По предварительным данным у Ясуловича обнаружили острое повреждение почек. Хирурги провели уже две операции. В почки установили специальный дренаж, помогающий выводить лишнюю жидкость. Есть вероятность, что актеру придется перенести и еще одно вмешательство. Уточняется, что руководитель актёрской мастерской ВГИКа находится в состоянии средней тяжести, врачи круглосуточно следят за его самочувствием.
Напомним, что также в больнице остается и еще один артист - 92-летний Иван Краско. Он по-прежнему находится в реанимации в центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Артиста срочно госпитализировали с собственной дачи утром 13 июля и провели операцию по извлечению тромба. В настоящий момент актер находится в сознании и вновь может шевелить ранее парализованной ногой и рукой. Доктора полагают, что Краско идет на поправку.