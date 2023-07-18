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Врачи спасают звезду «Бриллиантовой руки» Игоря Ясуловича

Limon.ee
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Игорь Ясулович. Скриншот из Instagram.
Игорь Ясулович. Скриншот из Instagram. Фото: Postimees

В Москве экстренно госпитализирован народный артист России Игорь Ясулович. У мэтра обнаружены острые нарушения работы почек.

Тревожные новости утром 18 июля сообщают Telegram-каналы - доктора борются за жизнь звезды картин «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» Игоря Ясуловича.

Известно, что несколько последних дней 81-летний артист чувствовал себя нехорошо, накануне его состояние резко ухудшилось, пришлось вызвать «скорую помощь». Осмотрев звездного пациента, медики приняли решение о срочной госпитализации.

По предварительным данным у Ясуловича обнаружили острое повреждение почек. Хирурги провели уже две операции. В почки установили специальный дренаж, помогающий выводить лишнюю жидкость. Есть вероятность, что актеру придется перенести и еще одно вмешательство. Уточняется, что руководитель актёрской мастерской ВГИКа находится в состоянии средней тяжести, врачи круглосуточно следят за его самочувствием.

Напомним, что также в больнице остается и еще один артист - 92-летний Иван Краско. Он по-прежнему находится в реанимации в центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Артиста срочно госпитализировали с собственной дачи утром 13 июля и провели операцию по извлечению тромба. В настоящий момент актер находится в сознании и вновь может шевелить ранее парализованной ногой и рукой. Доктора полагают, что Краско идет на поправку.

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