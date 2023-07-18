Так решил отец: принц Джордж нарушит старую традицию британской королевской семьи

Но не это главное. Хотя до выбора будущей профессии еще далеко, уже сейчас известно, что никто в королевской семье не будет настаивать на том, чтобы Джордж служил в армии, хотя это многовековая традиция, пишет Dailymail.co.uk.

Второму в очереди на британский престол будет позволено самому определять свою судьбу и отказаться от службы в Королевских вооруженных силах.

Подобное отступление от традиций весьма серьезно. Ведь согласно британским законам, король является главнокомандующим британскими войсками. Поэтому отец, дядя, дед, прабабушка и прадедушка Джорджа служили в армии.

«Традиция членов королевской семьи вступать в вооруженные силы, даже на короткое время, придает монархии решающую легитимность», - утверждает британский историк Доминик Сэндбрук.

Один из близких друзей принца Уильяма на условиях анонимности заявил газете The Daily Mail: «Теоретически ничто не мешает Джорджу, например, выбрать карьеру космонавта, если это то, к чему он стремится, а затем стать королем. Теперь правила другие, ему не обязательно следовать старой формуле: идти в армию, а затем на трон. Может ли Шарлотта получить профессию врача, например? Почему бы и нет. Сейчас это уже не тот „аквариум“, в котором росли Уильям и Гарри».