Так решил отец: принц Джордж нарушит старую традицию британской королевской семьи

22 июля принцу Джорджу, которого готовят к обучению в Итонском колледже, исполнится десять лет. Его родители, принц Уильям и Кейт Миддлтон, стремятся к тому, чтобы их дети могли свободно следовать своим интересам. Они очень стараются дать Джорджу, Шарлотте и Луи нормальное воспитание. Известно, что принцесса Уэльская на десятилетие старшего сына сама испечет торт, а виновник торжества сможет пригласить своих школьных друзей на вечеринку.
Но не это главное. Хотя до выбора будущей профессии еще далеко, уже сейчас известно, что никто в королевской семье не будет настаивать на том, чтобы Джордж служил в армии, хотя это многовековая традиция, пишет Dailymail.co.uk.
Второму в очереди на британский престол будет позволено самому определять свою судьбу и отказаться от службы в Королевских вооруженных силах.
Подобное отступление от традиций весьма серьезно. Ведь согласно британским законам, король является главнокомандующим британскими войсками. Поэтому отец, дядя, дед, прабабушка и прадедушка Джорджа служили в армии.
«Традиция членов королевской семьи вступать в вооруженные силы, даже на короткое время, придает монархии решающую легитимность», - утверждает британский историк Доминик Сэндбрук.
Один из близких друзей принца Уильяма на условиях анонимности заявил газете The Daily Mail: «Теоретически ничто не мешает Джорджу, например, выбрать карьеру космонавта, если это то, к чему он стремится, а затем стать королем. Теперь правила другие, ему не обязательно следовать старой формуле: идти в армию, а затем на трон. Может ли Шарлотта получить профессию врача, например? Почему бы и нет. Сейчас это уже не тот „аквариум“, в котором росли Уильям и Гарри».
Напомним, отец Джорджа обучался в Королевской военной академии в Сандхерсте и служил в армии более семи лет. Уильям был пилотом вертолета Королевских ВВС в Англси, Северный Уэльс.
Принц Гарри тоже учился в Сандхерсте и дважды побывал в Афганистане. Своих мемуарах дядя Джорджа похвастался, что лично убил 25 талибов. Гарри утверждает, что воинская служба помогла ему «довольно быстро повзрослеть». «Пузырь, в котором я вырос, лопнул», - написал герцог Сассекский.
Кстати, Гарри стал первым членом королевской семьи, который служил в зоне боевых действий - после своего дяди принца Эндрю. Младший брат Чарльза III летал на вертолетах во время Фолклендского конфликта 1982 года.
Сам Чарльз служил как в Королевском флоте, так и в Королевских ВВС с 1971 по 1976 год. Он тогда носил титул принца Уэльского и служил на эсминце с управляемыми ракетами HMS Norfolk, получил квалификацию пилота вертолета и в течение десяти месяцев командовал береговым тральщиком.
Прадед Джорджа принц Филипп учился в Королевском военно-морском колледже Британии в Дартмуте, Девон. Он служил на HMS Valiant и участвовал в боевых действиях у берегов Северной Африки. Командование упоминало его в рапортах как «храброго и предприимчивого» офицера. Филипп оставил военную службу, когда его жена Елизавета стала королевой.
Сама Елизавета II, будучи принцессой и старшей дочерью короля Георга VI, во время Второй мировой войны служила во Вспомогательной территориальной службе (ATS). Она поступила туда в возрасте 19 лет, став первой женщиной в британской королевской семье, которая служила на действительной воинской службе. Елизавета водила грузовик.