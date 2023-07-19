ГОРОСКОП НА 19 ИЮЛЯ ⟩ Среда приготовила много приятных сюрпризов

Очень высок творческий потенциал, интуиция остра и безошибочна. Принятые в этот день решения будут верными, однако воплотить их в жизнь удастся несколько позже, не стоит спешить. Чрезвычайно удачно сложатся любые поездки.

Весы

Весам придется взять на себя ответственность за атмосферу в семье: отношения с родственниками нестабильны, и только вам по силам сохранить мир, несмотря на все существующие разногласия. Значительно лучше обстоят дела в сфере романтических привязанностей – здесь явно доминируют позитивные тенденции, что позволяет говорить о благоприятных переменах и осуществлении давних желаний. Тем, кто стремится к новым знакомствам, звезды советуют принимать более активное участие в общественной жизни: момент для этого наступил чрезвычайно благоприятный.

День подходит для любых спокойных занятий, работы по дому, учебы и творчества. В путешествиях возможны проблемы, досадные недоразумения, однако едва ли они будут иметь серьезные последствия.

Скорпион

Этот день благоприятен для общения, однако звезды советуют Скорпионам воздержаться от посещения сомнительных увеселительных заведений – к представителям данного знака тянутся самые разнообразные особы, в том числе и те, чьи помыслы отнюдь не безупречны. Очень приятными будут встречи с друзьями и родственниками.