Определены три утренние привычки, которые негативно сказываются на здоровье и общем самочувствии

Эксперты назвали главные утренние ошибки, которые могут испортить не только ваш день, но и здоровье, пишут MixNews.
Отказ от завтрака может нарушить ваш метаболизм, замедлить работу внутренних органов, лишить вас сил и негативно сказаться на эмоциональном состоянии. Ученые не раз доказали, что эта привычка очень вредит здоровью.
Выяснилось, что люди, которые ели утром, быстрее сжигали калории и были менее склонны к набору лишнего веса. Более того, у таких людей уровень глюкозы в крови стал ниже. Также ученые заявили, что люди, которые пропускают завтрак, имеют повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кофе перед едой негативно сказывается на работе желудка. Кроме того, британские ученые выяснили, что черный кофе влияет на уровень глюкозы в крови. А потому перед завтраком его пить не стоит. Лучше выпить чашечку-две во время трапезы или после нее.
Сок на завтрак медики считаются плохим решением, особенно если речь идет о магазинных соках из пакета. В таком напитке мало витаминов и ценных микроэлементов, но при этом они содержат много сахара. Употребление таких напитков по утрам повышает риск развития диабета, выяснили ученые. Потому вместо соков после завтрака лучше съесть немного ягод или фруктов.