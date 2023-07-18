Определены три утренние привычки, которые негативно сказываются на здоровье и общем самочувствии

Отказ от завтрака может нарушить ваш метаболизм, замедлить работу внутренних органов, лишить вас сил и негативно сказаться на эмоциональном состоянии. Ученые не раз доказали, что эта привычка очень вредит здоровью.

Выяснилось, что люди, которые ели утром, быстрее сжигали калории и были менее склонны к набору лишнего веса. Более того, у таких людей уровень глюкозы в крови стал ниже. Также ученые заявили, что люди, которые пропускают завтрак, имеют повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кофе перед едой негативно сказывается на работе желудка. Кроме того, британские ученые выяснили, что черный кофе влияет на уровень глюкозы в крови. А потому перед завтраком его пить не стоит. Лучше выпить чашечку-две во время трапезы или после нее.