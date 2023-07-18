Никогда не забудется: жена Брюса Уиллиса показала видео с актером на годовщину

Летом 1988 года впервые на экраны вышел фильм под названием «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. На тот момент актер уже был узнаваемой персоной в Голливуде, но Крепкий орешек навсегда стал одной из его визитных карточек.

Сейчас Уиллис ушел из актерства из-за лобно-височной деменции, но сегодня, в 30-летнюю годовщину выхода легендарного фильма, его жена Эмма Хемминг решила почтить его именно как актера.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео: на нем запечатлено, как Брюс вместе с женой и младшими дочерями посещает киностудию, где был снят фильм, а сейчас Крепкому орешку посвящена инсталяция. Эмма подчеркивает: вклад Уиллиса в кинематограф неоценима, поэтому хранить память про Брюса, как актера, пусть и на пенсии, крайне важно.

«Еще в 2018 году (когда были сняты эти кадры) мы взяли Мейбл и Эвелин в Fox, чтобы заглянуть в архивы, а также увидеть мурал отца. Этот мурал был открыт в честь Брюса еще в 2013 году, в честь 25-летия Крепкого орешка. Сегодня исполняется 35 лет со дня выхода Крепкого орешка, который вошел в историю, на экраны. То, чего Брюс сумел добиться в своей карьере, никогда не забудется. Мы так гордимся им», - пишет жена Брюса Уиллиса.