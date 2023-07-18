ФОТО ⟩ Вы туда тоже хотите? Смотрите, где президент Эстонии Алар Карис провел выходные!

15–16 июля состоялся Всеэстонский день открытых хуторов. Многие хуторские хозяйства и сельскохозяйственные производители представляли возможность посмотреть на сельскую жизнь и прочувствовать на себе все ее прелести. Президент Эстонии также посетил один из хуторов - Лангемаа.
«Предпринимательский дух, трудолюбие, энтузиазм, доброта и теплота эстонского народа достойны восхищения. В День открытых хуторов мы с Сирье осмотрели фермерские хозяйства Пярнумаа», - написал Алар Карис в Фнйсбуке.
Президент подписал все снимки, опубликованные в соцсети.
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