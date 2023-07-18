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ФОТО ⟩ Вы туда тоже хотите? Смотрите, где президент Эстонии Алар Карис провел выходные!

Limon.ee
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Президент Алар Карис
Президент Алар Карис Фото: Arvo Meeks

15–16 июля состоялся Всеэстонский день открытых хуторов. Многие хуторские хозяйства и сельскохозяйственные производители представляли возможность посмотреть на сельскую жизнь и прочувствовать на себе все ее прелести. Президент Эстонии также посетил один из хуторов - Лангемаа.

«Предпринимательский дух, трудолюбие, энтузиазм, доброта и теплота эстонского народа достойны восхищения. В День открытых хуторов мы с Сирье осмотрели фермерские хозяйства Пярнумаа», - написал Алар Карис в Фнйсбуке.

Президент подписал все снимки, опубликованные в соцсети. 

«В жаркий день винодельня Langemaa предлагала охлаждающий сок из хеномелеса, яблок и аронии», - рассказывает Алар Карис.
«В жаркий день винодельня Langemaa предлагала охлаждающий сок из хеномелеса, яблок и аронии», - рассказывает Алар Карис. Фото: Фейсбук
«Производство вина на хуторе Лангемаа началось с аронии и вина из черной смородины, которое получило широкое признание. Сегодня ежегодно производится около 3000 бутылок», - так подписано это фото;
«Производство вина на хуторе Лангемаа началось с аронии и вина из черной смородины, которое получило широкое признание. Сегодня ежегодно производится около 3000 бутылок», - так подписано это фото; Фото: Фейсбук
Алар Карис с супругой Сирье. «В деревне Саунаметса с семью коптильнями действительно есть жизнь посреди леса. Нынешние владельцы фермы Каргоя живут в домах, построенных в 1930 году, уже семь лет. За это время на зданиях появились новые соломенные крыши. Тростник нарезается здесь же, на пляже Уулу», - рассказал наш президент.
Алар Карис с супругой Сирье. «В деревне Саунаметса с семью коптильнями действительно есть жизнь посреди леса. Нынешние владельцы фермы Каргоя живут в домах, построенных в 1930 году, уже семь лет. За это время на зданиях появились новые соломенные крыши. Тростник нарезается здесь же, на пляже Уулу», - рассказал наш президент. Фото: Фейсбук
«Вечером подсчитали, сколько человек посетили Лангемаа. В регистрационном листе хутора Каргоя еще оставалось немного места», - написал Карис, ставший 101 гостем
«Вечером подсчитали, сколько человек посетили Лангемаа. В регистрационном листе хутора Каргоя еще оставалось немного места», - написал Карис, ставший 101 гостем Фото: Фейсбук

Смотрите больше фото на страничке президента в Фейсбуке!

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