ФОТО ⟩ Вы туда тоже хотите? Смотрите, где президент Эстонии Алар Карис провел выходные!

Алар Карис с супругой Сирье. «В деревне Саунаметса с семью коптильнями действительно есть жизнь посреди леса. Нынешние владельцы фермы Каргоя живут в домах, построенных в 1930 году, уже семь лет. За это время на зданиях появились новые соломенные крыши. Тростник нарезается здесь же, на пляже Уулу», - рассказал наш президент.

Фото: Фейсбук