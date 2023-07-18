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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фестиваль Positivus поразил любителей яркой музыки

Limon.ee
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В эти выходные в Латвии прошел фестиваль Positivus, который поразил любителей музыки и подарил незабываемые впечатления всем зрителям. 

14-15 июля на острове Луцавсала на реке Даугава в Риге прошел фестиваль Positivus, собравший яркую публику со всей Европы.

Фестиваль, стартовавший в 2007 году, этим летом собрал на сцене британскую поп-звезду Сэма Смита, американского хип-хоп-продюсера Метrо Boomin, британскую инди-рок группу Alt-Ji, антивоенную российскую группу Little Big, лос-анджелесский дуэт Emotional Oranges, Томми Кэша и многих других.

Смотрите нашу галерею!

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