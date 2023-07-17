ВУЛЬГАРНЫЕ ПИСЬМА ⟩ Модель OnlyFans о выходке члена EKRE: это стало последней каплей!

«Да, мне говорили, что я сама виновата в том, что снимаюсь в таком виде... Но я художница и модель, это моя работа. Я не могу прожить свои последние годы в страхе», - рассказала Хелери Тыкке, блогер и модель для взрослых OnlyFans. В последние годы она ведет борьбу с тяжелой болезнью и говорит, что в начале лета ушла из Эстонской консервативной народной партии (EKRE) из-за травли и вульгарных писем. «Она постоянно размещает крайне провокационные фотографии в полуобнаженном виде, я отправил ей только одно сообщение, в котором не было ни малейшей угрозы или преследования», - оправдывается член EKRE, сообщение которого стало для Хелери последней каплей.