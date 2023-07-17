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ВУЛЬГАРНЫЕ ПИСЬМА ⟩ Модель OnlyFans о выходке члена EKRE: это стало последней каплей!

Кетлин Крузе
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«Я много работаю и стараюсь не показывать, когда мне плохо, потому что привыкла стыдиться своей болезни. Сильные девушки не плачут », - признается Хелери Тыкке.
«Я много работаю и стараюсь не показывать, когда мне плохо, потому что привыкла стыдиться своей болезни. Сильные девушки не плачут », - признается Хелери Тыкке. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

«Да, мне говорили, что я сама виновата в том, что снимаюсь в таком виде... Но я художница и модель, это моя работа. Я не могу прожить свои последние годы в страхе», - рассказала Хелери Тыкке, блогер и модель для взрослых OnlyFans. В последние годы она ведет борьбу с тяжелой болезнью и говорит, что в начале лета ушла из Эстонской консервативной народной партии (EKRE) из-за травли и вульгарных писем. «Она постоянно размещает крайне провокационные фотографии в полуобнаженном виде, я отправил ей только одно сообщение, в котором не было ни малейшей угрозы или преследования», - оправдывается член EKRE, сообщение которого стало для Хелери последней каплей.

«Набожный гетеросексуал, консерватор, не вакцинированный и не меняющий пол», - гласит описание в аккаунте Facebook члена EKRE Альдо Роомере.

Впрочем, он и сам не отрицает, что написал бывшей коллеге по партии на платформе OnlyFans. Роомере не находит в своем сообщении ничего оскорбительного.

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