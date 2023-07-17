Один из печально известных в Эстонии близнецов-мошенников снова предстал перед судом: «Я не хочу ничего говорить!»

В понедельник утром в Тартуском уездном суде состоялось слушание дела 37-летнего Теэта Мяртмана, обвиняемого в физическом насилии. Мяртман уже отбывает наказание в тюрьме за угрозы и мошенничество, поэтому в зал суда он вошел в сопровождении двух полицейских. Мяртман, который уже не раз представал перед судом, в этот раз не захотел адвоката и представлял себя сам.