Один из бизнесменов-мошенников, прославившихся несколько лет назад благодаря программе Kanal 2 «Võsareporter», умудрился продлить себе срок заключения, сидя в тюрьме. Суд принял такое решение после недавнего инцидента. «Я не хочу ничего комментировать», - сказал Мяртман журналистам Elu24 и отказался объяснить, что же произошло 21 января за стенами тюрьмы, где он напал на сокамерника.
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Один из печально известных в Эстонии близнецов-мошенников снова предстал перед судом: «Я не хочу ничего говорить!»
В понедельник утром в Тартуском уездном суде состоялось слушание дела 37-летнего Теэта Мяртмана, обвиняемого в физическом насилии. Мяртман уже отбывает наказание в тюрьме за угрозы и мошенничество, поэтому в зал суда он вошел в сопровождении двух полицейских. Мяртман, который уже не раз представал перед судом, в этот раз не захотел адвоката и представлял себя сам.