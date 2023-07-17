Звездный рэпер Томми Кэш даст бесплатный концерт для жителей Эстонии

«День города Палдиски с каждым годом становится все популярнее, его посещают не только жители волости, но и гости издалека. Программа разнообразна, и созданы все условия и возможности, чтобы провести здесь целый день до полуночи», - говорит старейшина волости Ляэне-Харью Яанус Саат.

В десять утра в городском парке начнет работать ярмарка, где по соседству с торговцами представят себя партнеры волости. Помимо Спасательных служб, Сил обороны, Красного Креста и других, также будут присутствовать британские союзники, базирующиеся в Эмари. На празднике будет представлен парк спасательных машин от партнеров KB Аuto. Состоится товарищеская встреча по футболу и показательные выступления по слэклайну. Для детей будут работать многочисленные аттракционы и кийкинг.

«Вечерняя часть программы также следует принципу "что-то для каждого". Например, вы можете насладиться народными танцами Vasalemma Lepalind, а затем брейк-дэнсом. В течение вечера подпевать Койту Тооме и позволить себе увлечься захватывающим выступлением Томми Кэша», - добавляет старейшина.

Власти Палдиски надеются, что звездный рэпер Томми Кэш, который редко дает концерты в Эстонии, привлечет не только жителей волости, но и гостей со всей страны, которые просто так не приехали бы в Палдиски.