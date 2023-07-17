В облегающем кислотно зеленом костюме с тесным декольте: американская певица выступила на фестивале в наряде не по размеру

Но наряд Хлоя выбрала не по размеру. Пышный бюст Бейли был слишком прижат одеждой в районе декольте и чашки лифа кэтсьюта были расположены значительно ниже, чем грудь. А на бедрах, у ног и локтей были видны складки на ткани. Кроме того, ткань на ногах просвечивалась и был заметен целлюлит.