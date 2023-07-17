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В облегающем кислотно зеленом костюме с тесным декольте: американская певица выступила на фестивале в наряде не по размеру

Limon.ee
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Хлоя Бейли.
Хлоя Бейли. Фото: Kathy Hutchins/Shutterstock

Хлоя Бейли приняла участие в фестивале Broccoli City, состоявшемся в Вашингтоне. Для выступления певица выбрала яркий образ. На сцене она появилась в кэтсьюте в цвете кислотного лайма, который был расшит камнями, имел прозрачные вставки и пикантные вырезы, пишет ТСН

Но наряд Хлоя выбрала не по размеру. Пышный бюст Бейли был слишком прижат одеждой в районе декольте и чашки лифа кэтсьюта были расположены значительно ниже, чем грудь. А на бедрах, у ног и локтей были видны складки на ткани. Кроме того, ткань на ногах просвечивалась и был заметен целлюлит.

Но, похоже, это ничуть не смущало артистку и она с удовольствием демонстрировала публике свою сексуальную фигуру и пышные ягодицы.

Аутфит Хлоя дополнила пышной прической с кудрями, ярким макияжем с салатовыми тенями, желтыми стразами и черными стрелками, а также длинным голубым маникюром с декором.

Напомним, Хлоя Бейли со своей сестрой Холли посетила премию Hollywood Unlocked Impact Awards в Беверли-Хиллз. Сестры появились там в стильных образах total black.

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