Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых на этой неделе ждет кризис в любви

Приготовиться и быть во всеоружии стоит Весам и Тельцам. По мнению Василисы Володиной, их могут одолеть приступы сомнений и даже физической слабости, а также вероятен кризис на любовном фронте. Но речь не о скандалах с партнером, а скорее о внутренних переживаниях и переоценке приоритетов, которые могут затянуться вплоть до осени. «Для представителей этих знаков неделя, да и весь остаток лета очень важны. Вы будете переосмысливать тему любви и собственной ценности», - написала астролог в своем Telegram-канале.