Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых на этой неделе ждет кризис в любви

Самый народный астролог страны предупреждает, что на этой неделе для некоторых знаков прогнозы складываются не самым лучшим образом.
Приготовиться и быть во всеоружии стоит Весам и Тельцам. По мнению Василисы Володиной, их могут одолеть приступы сомнений и даже физической слабости, а также вероятен кризис на любовном фронте. Но речь не о скандалах с партнером, а скорее о внутренних переживаниях и переоценке приоритетов, которые могут затянуться вплоть до осени. «Для представителей этих знаков неделя, да и весь остаток лета очень важны. Вы будете переосмысливать тему любви и собственной ценности», - написала астролог в своем Telegram-канале.
Для других знаков, по словам Василисы Володиной, наступившая неделя - период работы над отношениями с важным человеком, а также пересмотр источников заработка. Неисключены внезапные весточки из прошлого и не всегда приятные. «Чаще обычного звонят бывшие и недвусмысленно намекают на встречу. Всплывают старые конфликты, возвращаются клиенты и заказчики, возникают прорехи в бюджете, тоже намекая, что пора под лупой их разыскивать», - рассказала астролог.