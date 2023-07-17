ФОТО ⟩ Спортивный и подтянутый: 77-летний Сильвестр Сталлоне устроил романтический отпуск на Сардинии

Однако вопреки всем, кто злорадствовал по этому поводу, пара сумела помириться, прийдя к консенсусу, а сейчас и вовсе выглядит такой же влюбленной, как два десятилетия назад. Такими их заметили папарацци во время отдыха на Сардинии.

Супруги провели день за покупками в городе Порто-Черво в Италии. Сильвестр выглядел небрежно и расслаблено в темно-синей футболке с расстегнутыми пуговицами и светлых шортах, а его седые волосы были зачесаны назад. Образ завершали светлые кроссовки и солнцезащитные очки. Несмотря на возраст, он выглядел подтянутым и как человек, который регулярно занимается спортом, очень бодрым.

Его 54-летняя жена Дженнифер Флавин выбрала длинное белое летнее платье с бантом, подчеркивающим ее тонкую талию. Волосы она собрала в свободный пучок и прикрыла глаза от средиземноморского солнца модными солнцезащитными очками.

Sylvester Stallone and Jennifer Flavin Share PDA During Italy Getaway After Calling Off Their Divorce https://t.co/k0sFdAZotB — People (@people) July 15, 2023

Пара была замечена сидящей вместе на лодке, и в один прекрасный момент режиссер наклонился, чтобы поцеловать свою жену, когда она положила голову ему на плечо. Также ранее их заметили купающимися в бассейне. Сильвестр обнимал жену в синем бикини с золотыми деталями, а та громко смеялась.

Дженнифер Флавин и Сильвестр Сталлоне. Скриншот из Instagram. Фото: Postimees

В августе прошлого года пара шокировала общественность, когда объявила, что планирует развестись. Спустя несколько недель после этой новости они решили дать своему браку еще один шанс и уладили свои проблемы. Они встретились в своем доме и после долгого разговора забрали заявление в суд.