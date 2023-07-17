Фестиваль стального фалоса и день прыжков через детей: пять самых странных праздников в мире

Ночь измен

Среди жителей Индонезии принято семь раз в году собираться на священной горе, расположенной на острове Ява, чтобы обрести удачу и стать счастливыми. Древнее поверье гласит, что для этого необходимо семь раз за ночь вступить в сексуальный контакт с одним и тем же незнакомым человеком. Присутствующих не должны связывать брачные узы. Праздник Пон — легализованная форма измен в Индонезии, которую никто не порицает. Даже наоборот — поощряют, веря в силу обряда.

Фестиваль прыжков через детей

Во время испанского фестиваля El Colacho взрослые мужчины перепрыгивают через младенцев. Прыгунов наряжают в красно-желтые костюмы с кнутами и дубинками. Их внешний вид олицетворяет дьявола. Считается, что этот многовековой обычай освобождает новорожденных от первородного греха и защищает их от зла. Главное условие — младенцы должны быть рождены именно в год проведения фестиваля.

Фестиваль стального фаллоса

Каждую весну в японском городе Кавасаки проводится фестиваль фаллосов Канамара-мацури. Согласно местной легенде, когда-то давно демон влюбился в юную деву и спрятался внутри ее влагалища. В первую брачную ночь злой дух откусил фаллосы двум женихам возлюбленной. Тогда кузнец по ее просьбе взялся выковать железный фаллос, о который ревнивый демон сломал свои зубы. В день праздника люди могут купить тематические конфеты и сувениры.

Обезьяний фестиваль

Каждый год жители города Лопбури в Таиланде организовывают шведский стол для обезьян, которые живут рядом с кхмерским храмом Prang Sam Yot. Это празднество стали устраивать в честь храброй обезьяны, которая, согласно легенде, однажды спасла женщину от десятиглавого демона. В этот день для макак устраивают настоящее раздолье из 4 тысяч килограммов фруктов и других вкусных плодов.

Дни замороженного мертвого парня