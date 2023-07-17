Отель на Ибице предлагает туристам бесплатный ночлег. Но есть необычное условие

Американский видеоблогер @drewdoes остановился в необычном номере в арт-отеле Paradiso на Ибице, в котором можно переночевать совершенно бесплатно. Но есть одно но: в то время как ванная комната является приватной, остальная часть пространства полностью видна всем посетителям отеля.

Комната расположена на первом этаже гостиницы, недалеко от главного входа. Ее стены полностью стеклянные. В остальном номер вполне обычен и уютен - он оснащен кроватью, столом, стульями, ванной комнатой с туалетом и душевой кабиной. Модный блогер провел там ночь и рассказал об оригинальном месте проживания своим подписчикам.

«Единственная проблема в том, что стены сделаны из стекла и номер находится в холле отеля. Так что вы все время находитесь в поле зрения его посетителей», - уточнил Эндрю.

Любопытные зеваки не просто смотрели на него, но даже фотографировали. По его словам, он чувствовал себя «животным в зоопарке».

Несмотря на внимание окружающих и круглосуточную музыку в лобби, Эндрю все же удалось поспать. Он смог расслабиться и даже заказал себе обед в номер.

Невзирая на минусы, по словам Эндрю, это был «отличный» опыт, который «того стоит».

«Комната со стеклянными стенами идеально подходит для выступлений, радиопередач, диджейских сетов… возможности безграничны, если вам нравится быть в центре внимания!» - следует из описания люкса на веб-сайте отеля.

Paradiso Art Hotel был построен в 2018 году, в это же время был установлен необычный номер под названием Zero Suite.

Любой желающий может забронировать проживание в Zero Suite на одну бесплатную ночь, но есть несколько условий.

Вам нужно будет подписать форму разрешения с правом использования вашего изображения, так как вас могут снимать и фотографировать. Кроме того, в номере могут остановиться не более двух человек и только раз в год.