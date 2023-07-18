Гороскоп на 18 июля: у Раков может появиться чувство дежавю, а Скорпионов втянут в разборки

Овен

Овны смогут заручиться поддержкой близких людей и решить проблему, которая тревожила их последнее время.

Телец

Для Тельцов наступил благоприятный период в плане путешествий. Если вы давно хотели куда-то уехать, то самое время это сделать. Вам нужна перезагрузка!

Близнецы

Близнецы сегодня могут получить премию. Так, руководство может высоко оценить ваши старания и хорошую работу.

Рак

У вас может возникнуть чувство дежавю. В вашей жизни может проиграться ситуация, которая уже когда-то была. Вам стоит проработать ошибки прошлого, чтобы выйти из этой ситуации победителем, пишет unian.net.

Лев

Львам предоставить возможность улучшить свою жизнь. Но помните, что вам ничего не поможет, если вы не будете в стабильном эмоциональном состоянии.

Дева

Сегодня к любым задачам вам стоит подходить творчески. Не идите напролом, лучше ищите обходные пути. В целом день должен сложиться удачно.

Весы

Для Весов также настал благоприятный период, который принесет вам много радости и счастья. Просто плывите по течению и получайте удовольствие.

Скорпион

Сегодня окружающие могут попытаться втянуть вас в какие-то разборки, но не стоит у всех идти на поводу. Иначе вы рискуете попасть в неприятный инцидент.

Стрелец

Стрельцам день сулит гармонию в личных отношениях. Астрологи советуют вам посвятить этот день романтике и еще больше сблизиться со своей второй половинкой.

Козерог

В понедельник Козероги будут заняты работой. Возможно, вы начнете какой-то новый проект, который уже в скором будущем принесет вам очень хорошую прибыль.

Водолей

Водолеям и вовсе ничего не нужно делать, чтобы провести этот день хорошо. Займитесь своими любимыми делами и ни о чем не переживайте.

Рыбы