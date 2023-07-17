Особое покровительство небес: Тамара Глоба указала на тех, кого ждут любовь и личные успехи в июле

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на семнадцатый день июля. Судя по расположению небесных светил, особым покровительством будут в этот период пользоваться представители трех знаков зодиака.

Рожденным под созвездием Льва, Стрельца и Водолея обещаны любовь, личные и творческие успехи.

Львам обещаны личные и творческие успехи. Им рекомендовано в этот день воздерживаться от ссор.

Стрельцам можно смело отправляться в дорогу. Именно в поездках их ждет любовь и личный успех.