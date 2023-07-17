Вайкуле рассказала, как Пугачева и Галкин помогут ей на фестивале в Юрмале

«Алла Пугачева, будет участвовать в фестивале как мой критик», - сказала Вайкуле. О том, чтобы Примадонна выступила с несколькими хитами, речи пока не было. Но, возможно, певица сама захочет это сделать, погрузившись в творческую атмосферу. Относительно участия Максима Галкина в программе, Вайкуле не стала раскрывать все карты, лишь сказала, что планирует пригласить его в качестве ведущего в какой-то день, а также выступить с сольным концертом.