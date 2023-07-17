Вайкуле рассказала, как Пугачева и Галкин помогут ей на фестивале в Юрмале

Алла Пугачева, которая с семьей переехала на лето в Юрмалу, будет участвовать в фестивале своей подруги Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala.
Примадонна приглашена в качестве «критика», ведь у нее огромный опыт выступлений на большой сцене. Так заявила Лайма Вайкуле в комментарии на канале «И грянул Грэм».
«Алла Пугачева, будет участвовать в фестивале как мой критик», - сказала Вайкуле. О том, чтобы Примадонна выступила с несколькими хитами, речи пока не было. Но, возможно, певица сама захочет это сделать, погрузившись в творческую атмосферу. Относительно участия Максима Галкина в программе, Вайкуле не стала раскрывать все карты, лишь сказала, что планирует пригласить его в качестве ведущего в какой-то день, а также выступить с сольным концертом.