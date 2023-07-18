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Рецепты семейного счастья: писатель Елена Скульская рассказала, как ее балует муж

Лиана Турпакова
, журналист
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Елена Скульская и Виктор Назаратий в Батуми
Елена Скульская и Виктор Назаратий в Батуми Фото: личный архив

Супруг эстонского писателя Елены Скульской Виктор вот уже много лет увлекается кулинарией, готовя разные блюда для любимой женщины. Снимки своих аппетитных творений он публикует на Фейсбуке, и эти фотографии никого не оставляют равнодушными.

Limon.ee сходил в гости к Елене и Виктору и узнал cекреты счастливой семейной жизни, некоторые из которых раскрываются на кухне. Каковы гастрономические пристрастия известного литератора, где ее муж берет рецепты, где покупает продукты и из чего состоит «завтрак в постель» для любимой - мы узнали обо всем. И, конечно, нас угостили пряным с остротой хлебно-карамельно-орехового вкуса (благодаря арахису) блюдом китайской кухни гунбао. Что называется, прямо с пылу с жару.

Гунбао - это острое, обжаренное блюдо, приготовленное из филе курицы, которое порубили на кубики, с арахисом, овощами и перцем чили.
Гунбао - это острое, обжаренное блюдо, приготовленное из филе курицы, которое порубили на кубики, с арахисом, овощами и перцем чили. Фото: личный архив
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