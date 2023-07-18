Рецепты семейного счастья: писатель Елена Скульская рассказала, как ее балует муж

Limon.ee сходил в гости к Елене и Виктору и узнал cекреты счастливой семейной жизни, некоторые из которых раскрываются на кухне. Каковы гастрономические пристрастия известного литератора, где ее муж берет рецепты, где покупает продукты и из чего состоит «завтрак в постель» для любимой - мы узнали обо всем. И, конечно, нас угостили пряным с остротой хлебно-карамельно-орехового вкуса (благодаря арахису) блюдом китайской кухни гунбао. Что называется, прямо с пылу с жару.