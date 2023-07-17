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ФОТО ⟩ Абсолютно голый Шаляпин показался во всей красе на пляже

Limon.ee
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Волочкова и Шаляпин.
Волочкова и Шаляпин. Фото: скриншот

Прохор Шаляпин проводит свой отпуск на Мальдивах, о чем свидетельствую фотографии в его социальных сетях. 

Прохор Шаляпин сейчас находится на Мальдивах. Об этом он сообщил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На фотографии певец предстал совершенно без одежды, лежа на песке и подставляя солнечным лучам свой оголенный зад. 

«Счастье - это я в Индийском океане!» - коротко объявил довольный Прохор Шаляпин.

В комментариях многочисленные фанаты пришли в восторг при виде великолепной формы артиста. Не секрет, что Прохор много времени тратит на то, чтобы прекрасно выглядеть в плавках и минимуме одежды. Кстати, его страсть к путешествиям разделяет бывшая супруга Лариса Копенкина. После скандального развода, впрочем, они сумели сохранить хорошие отношения.

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