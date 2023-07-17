ФОТО ⟩ Абсолютно голый Шаляпин показался во всей красе на пляже

Прохор Шаляпин сейчас находится на Мальдивах. Об этом он сообщил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На фотографии певец предстал совершенно без одежды, лежа на песке и подставляя солнечным лучам свой оголенный зад.

В комментариях многочисленные фанаты пришли в восторг при виде великолепной формы артиста. Не секрет, что Прохор много времени тратит на то, чтобы прекрасно выглядеть в плавках и минимуме одежды. Кстати, его страсть к путешествиям разделяет бывшая супруга Лариса Копенкина. После скандального развода, впрочем, они сумели сохранить хорошие отношения.