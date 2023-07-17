Актриса «Улиц разбитых фонарей» и «Все умрут, а я останусь» попыталась покончить с собой

Cтало известно, что актриса Ольга Шувалова попыталась покончить с собой. Накануне вечером ее экстренно госпитализировали в Москве.
Как пишет Telegram-канал Shot, 37-летнюю актрису доставили в отделение токсикологии с отравлением медикаментами. В разговоре с врачами она призналась, что действительно хотела покончить с собой. По какой причине - неясно. Сейчас девушкой занимаются врачи.
Как удалось выяснить Telegram-каналу Baza, у Ольги это не первая попытка свести счеты с жизнью в прошлом году она уже попадала в больницу с подобным отравлением.
Ольга Шувалова сыграла одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь», снималась в сериалах «Улицы разбитых фонарей - 6», «Cпецназ» и «Агент национальной безопасности», а также появилась в клипе Бутусова «Девушка по городу».