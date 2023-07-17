ФОТО ⟩ Тысяча финнов разделась посреди города

Фотограф снимал обнаженную толпу людей в центре Куопио в парке и у озера в субботу, 15 июля. В городе сейчас проходит выставка Туника, в которую включат также новую инсталляцию.

Спенсер Туник снимает большие и маленькие группы голых людей, которых собирает в самых необычных для этого местах. Делать такие инсталляции он начал тридцать лет назад, постепенно увеличивая количество резидентов. Самый крупный флешмоб ему удалось организовать в 2007 году в Мехико - в нем приняли участие 18 тысяч добровольцев.

Фото: Matias Honkamaa / Lehtikuva / AFP / Finland OUT / Scanpix

Известно, что фотохудожник заранее объявляет о месте следующей съемки и предлагает всем желающим принять участие. Фотоцентр Куопио связался с Спенсером Туником, чтобы организовать выставку его предыдущих работ, а он захотел собрать перфоманс. Сообщается, что фотограф надеялся, что придут сотня-две людей, но откликнулись почти тысяча.

Нью-йоркский фотограф снимает большие группы обнаженных людей в разных городских и природных пейзажах с 1990 года. Его работы поднимают темы равенства, изменения климата и искусства, среди прочих.

Ранее Туник посещал Финляндию в 2002. В Куопио он приехал после того, как местная фотогалерея связалась с ним для организации выставки его предыдущих работ. Однако на месте Туник вдохновился пейзажами города и захотел провести новую фотосъемку.