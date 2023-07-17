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Это успех: три украинских комедии вышли на Netflix

Limon.ee
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Плакат фильма "Свингеры"
Плакат фильма "Свингеры" Фото: Пресс

Ленты «Соседка», «Свингеры» и «Свингеры 2» доступны на самой большой платформе для 19 стран Восточной и Центральной Европы.

С 12 июля на глобальной стриминговой платформе Netflix в доступе появилась романтическая украинская комедия «Соседка», которая была в национальном кинопрокате от 29 декабря 2022 года.

«Соседка» – это классический ромком с сочным украинским юмором от сценаристки Ирены Карпы, а также лирическими моментами, метко сыгранными Ксенией Мишиной и Артемием Егоровым. В основе сюжета – сногсшибательная история отношений безответственного ярого холостяка, готового на любую авантюру ради развлечения, и здравомыслящей учительницы музыки – матери-одиночки, для которой на первом месте в жизни – семейные ценности и дети. Герои были верны своим принципам к судьбоносному повороту событий, кардинально изменяющему их жизнь.

Фото: Пресс

Также с мая на крупнейшей стриминговой платформе мира доступны еще две комедийные ленты — «Свингеры» и «Свингеры 2», которые в свое время были хитами всеукраинского кинопроката и телепоказа.

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