Кармические узлы и «ядерный разлом»: эксперты предрекают страшные события 17 июля

В это неспокойное время хочется получать как можно меньше негатива, однако не всегда получается. Так, нашумевший математик Сидик Афган сделал заявление о возможных страшных событиях, которые ждут землян уже скоро – 17 июля. О том, что нам пророчат астрологи и деятели других научных сфер, читайте в нашем материале.
Мрак, да и только
Математик предполагает, что 17 июля завершится 50-летний цикл и планету ждет «ядерный разлом». Думаем, не стоит объяснять, что имеет в виду эксперт. Но в это же время Афган не называет эту дату днем, когда начнется третья мировая, нет, Сидик остается оптимистом и уверен, что грандиозных трагических событий не предвидится, хоть день и обещает быть напряжённым. А все дело в новолунии, которое произойдет как раз 17 числа. Начнется переход кармических узлов в знаки Овна и Весов и их нахождение в таком положении продлится не меньше года. Плутон и оппозиция Марса с Сатурном предполагают жесткие столкновения больших масс людей, однако в итоге разрешение обострения должно пройти дипломатическим путем, тем более нас ждет еще не один разворот планет в этом году.
Что будем делать
Кстати, эксперты советуют не бездействовать и погружаться в пучину переживаний, а работать над своим состоянием, чтобы привести сознание и тело к общему балансу. Попробуйте выполнять простые асаны из йоги, если у вас нет противопоказаний. Это отличный способ снять мышечные зажимы и напряжение. Кроме того, можно заняться медитацией – прекрасный вариант для тех, кто постоянно пребывает в состоянии тревожности на фоне негативных новостей. И, конечно, не забывайте как можно чаще встречаться или созваниваться с близкими людьми, которые всегда выслушают и поддержат.
Какие еще варианты развития событий 17 июля
Нумеролог Ольга Скоромных хоть и не делает страшных заявлений, однако предупреждает, что 17 июля будет очень напряженным днем, а потому не удивляйтесь, если столкнетесь с агрессией и общим тревожным настроением в компании коллег или друзей. Помните, что любой негатив не длится вечно и этот неприятный день нужно просто пережить и забыть.
Как мы уже говорили, старайтесь что-то делать для поддержания своего ментального и физического здоровья. Это очень важно.
Ничего необычного
Есть и другая точка зрения. Астролог Ольга Куликова наоборот считает, что 17 июля – обычный день без каких-либо происшествий. По ее словам, этот день не будет кардинально отличаться ни от 16, ни от 18 июля. Нам, если честно, эта версия нравится куда больше остальных.